Alertă de tsunami în Japonia, după un cutremur de 7,4 grade în largul coastei de nord-est

Publicat la 11:22 20 Apr 2026 Modificat la 11:24 20 Apr 2026

Alertă de tsunami în Japonia, după un cutremur de 7,4 grade în largul coastei de nord-est. Foto: Getty Images

Un seism cu magnitudinea preliminară 7,4 s-a produs luni după-amiază (ora locală) în largul coastei de nord-est a Japoniei, transmite Agenţia Japoneză de Meteorologie, notează Agerpres.

În urma cutremurului a fost emisă o avertizare de tsunami, valurile putând atinge înălţimea de trei metri în prefectura Iwate şi în unele zone din Hokkaido.

Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), citat de Reuters, a anunţat o magnitudine de 7,3, precizând că seismul s-a produs la o adâncime de 13 kilometri.

Cel mai recent cutremur din România: 3,3 grade, duminică seară

Un cutremur slab, de magnitudine 3,3, s-a produs duminică seara, la ora 19:46, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 140 km, în apropierea următoarelor oraşe: 55 km sud de Focşani, 65 km sud de Buzău, 57 km est de Sfântu-Gheorghe, 67 km est de Braşov şi 88 km nord-est de Ploieşti.

Cel mai important cutremur din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.