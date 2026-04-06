Alertă la Casa Albă. S-au tras focuri de armă în parcul din apropiere. Un suspect este căutat

1 minut de citit Publicat la 07:24 06 Apr 2026 Modificat la 07:24 06 Apr 2026

Este alertă la Washington. S-au tras focuri de armă în parcul situat vizavi de Casa Albă, chiar în timp ce Donald Trump se afla în clădire. Suspectul este căutat.

Echipele de securitate au intervenit după ce s-au raportat focuri de armă în zona parcului Lafayette din Washington DC, la scurt timp după miezul nopții, ora locală (04:00 GMT), și au făcut percheziții în parc, situat la nord de reședința președintelui, precum și în zona înconjurătoare, a transmis agenția, scrie BBC.

Nu au fost raportate persoane rănite, a precizat Serviciul Secret.

Președintele Donald Trump s-a aflat la Washington DC în acest weekend.

Serviciul Secret a comunicat că activitatea de la Casa Albă rămâne normală, însă „este în vigoare un nivel sporit de securitate”.

Ancheta a dus la închiderea unor drumuri din zonă, însă acestea au fost redeschise între timp, a spus purtătorul de cuvânt al Serviciului Secret, Anthony Guglielmi, într-o postare pe X.

Un reprezentant al Serviciului Secret a confirmat pentru BBC, duminică seara, că „ancheta continuă”.

Președintele a rămas în capitală în acest weekend, în loc să zboare spre reședința sa Mar-a-Lago din Florida, unde își petrece adesea weekendurile.

Într-o postare pe X, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a spus sâmbătă că Trump „a lucrat fără oprire la Casa Albă și în Biroul Oval” în acest weekend de Paște.

Trump urmează să găzduiască o cină de familie de Paște la Casa Albă, duminică, potrivit CBS News.