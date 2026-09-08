"Am fost avertizați". Imagini virale cu un robot care atacă un client într-un magazin. "Împărţea pumni ca un Van Damme automatizat"

Imagini virale cu un robot care atacă un client într-un magazin. Sursa foto: captură video

Bătălia dintre om și robot se întețește. Imaginile din Rusia surprind momentul tensionat în care un robot umanoid a ripostat violent împotriva unui bărbat care îl împinsese într-un magazin, alimentând temerile că „Ziua Judecății” este aproape, notează New York Post.

Atunci robotul decide să treacă la ofensiva totală. Aparatul adoptă o poziție de kung-fu, după care dezlănțuie un atac violent asupra agresorului, împărțind lovituri de picior și de pumn precum un Jean-Claude Van Damme automatizat.

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Doi angajați intervin și încearcă să imobilizeze robotul scăpat de sub control, în timp ce acesta continuă să lovească spre client.

Imaginile spectaculoase i-au făcut pe clienți să discute despre pericolele acestei tehnologii.

Clienţii, îngrijoraţi

„Dacă nu putem controla nici măcar un robot de un metru și douăzeci, imaginați-vă ce va fi mai târziu, când vor apărea roboți psihopați de mărimea unui om adult”, a spus cineva. „Pentru noi, oamenii, e sfârșitul.”

„Mașinăriile se pregătesc să preia puterea. Am fost avertizați prin filmul Terminator”, a spus altcineva.

„Roboții ăștia nenorociți o să ne omoare cu siguranță!!!” a exclamat o a treia persoană.

Totuși, alții au considerat că lupta a fost în mod clar înscenată. „Roboții nu execută spontan poziții de arte marțiale decât dacă sunt programați să o facă”, a râs altcineva dezaprobator.

Şi alţi roboţi au scăpat de sub control

Oricum ar fi, există numeroase cazuri confirmate în care roboți umanoizi au scăpat de sub control în preajma oamenilor.

În primăvara trecută, un robot umanoid dansator îi distra pe clienții unui restaurant cu specific „hotpot” din California, când a început brusc să facă ravagii pe ringul de dans: a răsturnat vesela, a spart farfurii și a aruncat bețișoarele prin aer, totul amintind de o scenă dintr-o comedie burlescă.

În incidente cu urmări mai grave, un operator din China a fost lovit cu piciorul în zona inghinală de un robot avansat Unitree pe care îl controla, iar un alt droid a pălmuit un copil în timpul unei demonstrații de dans care a degenerat.

Aceste episoade în care mașinăriile o iau razna pot părea amuzante, însă experții în tehnologie avertizează că ele ar putea avea consecințe catastrofale pe măsură ce roboții devin tot mai prezenți în viața de zi cu zi.

Ce s-ar întâmpla, de exemplu, dacă astfel de defecțiuni ar surveni în preajma unui bebeluș, a unui pacient dintr-un spital sau a unui cetățean în timpul unei intervenții a poliției?

"Un astfel de eveniment nu ar fi privit ca un moment comic, ci ca o defecțiune periculoasă a sistemului”, a declarat pentru The Post dr. Roman Yampolskiy, conferențiar universitar și specialist în informatică la Universitatea din Louisville.

„O eroare la un robot dansator este, în cel mai rău caz, jenantă. Însă o eroare la un robot de securitate, la un sistem de livrare, la o platformă de conducere autonomă, la un asistent medical sau la un utilaj industrial poate răni oameni, poate provoca pagube materiale sau poate declanșa o serie de defecțiuni în lanț", a mai spus acesta.