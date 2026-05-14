„Am rămas singuri împreună”. Mario Draghi lansează un avertisment dur pentru Europa în epoca Trump

1 minut de citit Publicat la 23:45 14 Mai 2026 Modificat la 23:58 14 Mai 2026

Fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a lansat, joi, un avertisment dur pentru Europa, la Aachen, în Germania, relatează Politico. „Pentru prima dată în istoria ultimilor zeci de ani, suntem cu adevărat singuri împreună”, a spus Draghi, în timp ce primea Premiul Internațional Carol cel Mare, acordat persoanelor care contribuie la unitatea europeană și făcând aluzie la ruptura din relația transatlantică provocată de Trump și administrația sa.

Draghi și-a repetat mesajul că Europa trebuie să se mobilizeze pentru a face față unei noi realități geopolitice — una în care SUA au devenit „mai ostile și mai imprevizibile” și „s-ar putea să nu ne mai garanteze securitatea”.

Avertismentul său vine în timp ce Europa se confruntă cu o creștere slabă și cu un decalaj tot mai mare de productivitate față de SUA. Aceste presiuni au fost accentuate de revenirea la putere a lui Donald Trump, SUA adoptând o linie ostilă față de vechii săi aliați, în privința comerțului și securității.

Draghi, fost prim-ministru al Italiei, a revenit în prim-planul politicii europene după ce a prezentat, în 2024, un plan pentru rezolvarea problemei declinului economic al blocului — un plan al cărui cost anual a crescut între timp la 1,2 trilioane de euro pentru îndeplinirea recomandărilor.

„Fiecare dependență strategică trebuie acum reanalizată”, a spus el în fața publicului, din care făceau parte cancelarul german, Friedrich Merz, succesoarea sa la conducerea BCE, Christine Lagarde, și prim-ministrul grec, Kyriakos Mitsotakis. Draghi a avertizat că „dacă deschiderea rămâne singurul nostru răspuns, ea devine absența unei decizii”.

Draghi a spus că inteligența artificială și apărarea sunt două domenii critice în care Europa trebuie să crească rapid investițiile, insistând că infrastructura energetică este esențială atât pentru competitivitatea, cât și pentru securitatea Europei.

El a criticat și ritmul lent al Europei pe acest drum, criticând faptul că procesul decizional al UE ajunge adesea să „dilueze și să întârzie” acțiunea până când aceasta nu mai este suficientă.

„Capacitatea slabă de a livra rezultate erodează legitimitatea, iar legitimitatea slabă face și mai dificilă livrarea rezultatelor. Trebuie să rupem acest cerc vicios”, a adăugat el.