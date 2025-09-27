Ambasadorul României la Chişinău: "Rusia şi-a pus în aplicare acțiunile specifice unui război hibrid"

Leon Ţurcanu, ambasadorul României la Chișinău, a avertizat, în direct la Antena 3 CNN, că "nu este o noutate că Rusia şi-a intensificat acțiunile de destabilizare". Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Cristian-Leon Ţurcanu, ambasadorul României la Chișinău, a avertizat, în direct la Antena 3 CNN, că "nu este o noutate că Rusia şi-a intensificat acțiunile de destabilizare", dar a precizat şi că "autoritățile de la Chişinău s-au pregătit foarte bine pentru ziua alegerilor".

"Alegerile parlamentare sunt, probabil, cele mai importante din Republica Moldova, care este o republică parlamentară. De rezultatul acestor alegeri depinde continuarea parcursului european al Moldovei. De votul cetăţenilor Republicii Moldova depinde modul în care această ţară își va continua drumul european.

Nu este o noutate că Rusia şi-a intensificat acțiunile de destabilizare. Şi-a pus în aplicare acțiunile specifice unui război hibrid, pe care îl duce de ceva vreme în Moldova. Este de aşteptat să existe diferite acţiuni care să aducă incidente. Autoritățile de la Chişinău s-au pregătit foarte bine pentru ziua alegerilor.

Există o experienţă şi o foarte bună cooperare între autoritățile de aici şi cele româneşti, dar nu numai.

Trebuie să spun că, având în vedere şi rezultatul referendumului de anul trecut, dar şi din discuțiile pe care le-am avut, oamenii înşeleg ce înseamnă UE şi că ei fac parte deja din Uniunea Europeană", a afirmat Cristian-Leon Ţurcanu, ambasadorul României la Chișinău.

Maia Sandu, avertisment cu o zi înainte de alegeri

Potrivit Maiei Sandu, Moscova exercită o presiune enormă pentru a se amesteca în vot, cheltuind "sute de milioane de euro" pentru a finanţa partide politice, a mitui alegători şi a instrui tineri pentru activităţi destabilizatoare.

Sondajele recente sugerează că partidul Maiei Sandu, PAS, care primeşte sprijin activ din partea Uniunii Europene, ar putea rămâne cea mai puternică forţă, deşi s-ar putea să nu fie capabil să guverneze singur. Partidele aliniate cu Rusia sunt, de asemenea, aşteptate să aibă rezultate puternice, comentează dpa.