Maia Sandu, avertisment cu o zi înainte de alegerile din R. Moldova: Sunt în joc integritatea teritorială şi independenţa ţării

Maia Sandu acuză propaganda Rusieii pentru influențarea alegerilor din 28 septembrie/ Foto: Agerpres

Preşedinta pro-europeană a Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat asupra unei puternice interferenţe ruseşti înaintea alegerilor parlamentare de duminică din ţara sa.



Într-un interviu pentru postul public german de televiziune ZDF publicat sâmbătă, ea a spus că la acest scrutin sunt în joc integritatea teritorială şi independenţa ţării, scrie Agerpres.



Potrivit Maiei Sandu, Moscova exercită o presiune enormă pentru a se amesteca în vot, cheltuind "sute de milioane de euro" pentru a finanţa partide politice, a mitui alegători şi a instrui tineri pentru activităţi destabilizatoare.



Candidată la UE din 2022, mica republică găzduieşte aproximativ 2,4 milioane de locuitori şi urmează să aleagă un nou parlament duminică.

Sondajele recente sugerează că partidul Maiei Sandu, PAS, care primeşte sprijin activ din partea Uniunii Europene, ar putea rămâne cea mai puternică forţă, deşi s-ar putea să nu fie capabil să guverneze singur. Partidele aliniate cu Rusia sunt, de asemenea, aşteptate să aibă rezultate puternice, comentează dpa.



Vineri, Maia Sandu a descris votul care urmează ca fiind "cel mai important" din istoria modernă a Republicii Moldova. "Rezultatul său va decide dacă ne consolidăm democraţia şi aderăm la UE sau dacă Rusia ne trage înapoi într-o zonă gri, transformându-ne într-un risc regional", a scris ea pe X.



"Viitorul Moldovei trebuie decis de moldoveni, nu de Moscova", a adăugat Maia Sandu.