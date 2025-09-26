Rusia lui Putin pregătește proteste violente în Republica Moldova, după alegeri, pentru înlăturarea Maiei Sandu (raport ISW)

Imagine de arhivă de la protestele antiguvernamentale din Chișinău, 2016. Foto: Profimedia Images

Kremlinul pregătește terenul pentru organizarea de proteste violente pentru înlăturarea de la putere a președintei Maia Sandu, după alegerile parlamentare care vor avea loc duminică, avertizează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

„Rusia se folosește de politicienii moldoveni cu legături la Kremlin și de alți actori pentru a crea condițiile generării unor proteste după alegeri, indiferent de rezultatul electoral al acestora”, se arată într-un raport ISW dedicat alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Ofițerii de informații ruși au antrenat cetățeni moldoveni în metode de provocare a protestelor și transformare a acestora în manifestații violente

ISW menționează că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană a președintei Maia Sandu, care în prezent deține majoritatea în parlament, ar putea pierde această majoritate, după aceste alegeri.

Ultimul sondaj publicat înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova arată o cursă electorală strânsă între PAS și forțele pro-ruse: PAS e creditat cu 24,9% din intențiile de vot, la foarte mică distanță de Blocul Patriotic (prorus), care ar obține 24,7% din sufragii.

Blocul Alternativa, despre care guvernul de la Chișinău spune că promovează o agendă pro-Kremlin, este susținut de 7,2% din alegători.

De asemenea, formațiunea „Partidul Nostru”, condusă de Renato Usatîi, fost primar al orașului Bălți, ar obține 5,4% din voturi, potrivit aceluiași sondaj.

26,6% din alegătorii moldoveni încă nu s-au decis cum vor vota.

„Kremlinul ar putea intenționa să genereze proteste violente menite a o înlătura de la putere pe președinta Maia Sandu”, arată ISW.

Dezinformarea pe linia Kremlinului: Trupele NATO din România, gata să intevină în Moldova la finalul lunii noiembrie

Astfel, rușii ar putea încerca să provoace niște proteste „în oglindă” celor organizate în Ucraina în 2014 în cadrul Euromaidanului, în urma cărora fostul președinte pro-rus Viktor Ianukovici a fost înlăturat din funcție, estimează Institutul.

În acest context, Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a acuzat UE că încearcă să „ocupe” Republica Moldova și că trupele NATO concentrate în România sunt pregătite să intervină în regiunea Odesa din Ucraina, pentru a „intimida” regimul prorus din Transnistria.

„Un astfel de scenariu a fost elaborat în repetate rânduri în cadrul exercițiilor NATO din România și poate fi implementat după alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie. Apoi, la solicitarea președintei Maia Sandu, forțele armate ale statelor europene vor trebui să-i forțeze pe moldoveni să se împace cu dictatura sub masca democrației europene”, se arată într-un comunicat publicat zilele trecute pe site-ul serviciului rus de informații.

Institutul pentru Studiul Războiului arată că SVR sugerează că „moldovenii disperați” vor ieși în stradă pentru a-și proteja drepturile, în condițiile în care, conform serviciilor secrete ruse, „Bruxellesul și Chișinăul se pregătesc de o falsificare grosolană a alegerilor”.

„SVR confundă în mod intenționat prezența trupelor britanice și franceze în Romania pentru exerciții NATO obișnuite, precum Steadfast Dart de la începutul lui 2025 din poligonul Smârdan, de lângă Galați. NATO va organiza în curând Dacian Fall 2025 din 20 octombrie și până în 13 noiembrie în România și Bulgaria. Aceste exerciții preplanificate vor include forțe franceze, în poligoanele din zona Smârdan”, se arată în analiza ISW.

Rusia va continua să se folosească de prezența trupelor NATO în România la Dacian Fall 2025 ca pretext al pregătirilor NATO de a invada Moldova pe 30 noiembrie

De asemenea, serviciile secrete ruse susțin că protestele din Republica Moldova vor fi declanșate spontan, tocmai pentru a ascunde pregătirile pe care Moscova le face pentru a declanșa proteste violente, se mai arată în analiză.

Zeci de persoane au fost arestate în Republica Moldova, acuzate că urmau să primească 400 de euro pentru a participa la revolte

Autoritățile din Republica Moldova au efectuat recent percheziţii la 250 de adrese, după ce poliţiştii şi serviciile secrete au aflat că mai multe persoane ar fi plănuit acţiuni de destabilizare în ţară, după alegerile parlamentare care vor avea loc duminică, 28 septembrie.

Autoritățile din Republica Moldova au arestat 74 de suspecţi, acuzați că pregăteau proteste violente. Foto: Profimedia Images

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate mai multe bunuri și obiecte care sunt utile urmăririi penale, adică telefoane mobile, cartele SIM, purtătoare de informații, carduri bancare din afara țării, pașapoarte, mijloace bănești, etc. La fel, au fost ridicate arme și muniții, inclusiv corturi special pregătite, echipamente de haine de tip camuflaj.

Şeful Procuraturii de la Chișinău, Victor Furtună, a precizat că oamenii care ar fi urmat să participe la revolte ar fi fost remunerate cu câte 400 de euro.

„Toate aceste elemente erau pregătite în contextul unor eventuale măsuri de proteste, unde trebuiau să aibă rolul de provocare, de destabilizare și acțiuni ulterioare a acestui mecanism. Noi nu îngrădim, noi nu periclităm dreptul cetățenilor de a-și manifesta un punct de vedere, dar în același timp, trebuie să fim foarte atenți și să nu admitem ca aceste elemente criminale să aibă interferență în democrația Republicii Moldova", a spus Viorel Cernăuțeanu, şeful Poliţiei din Republica Moldova.

„A fost stabilit că în spatele planificării și coordonării în Serbia, conform datelor noastre, la fața locului, coordonator direct a acestor instruiri era o persoană care se prezenta din numele unui serviciu special din Federația Rusă, având apelativ «Bes», numele și familia acestuia va fi stabilită în scurt timp”, a spus directorul SIS, Alexandru Musteață.

Totodată, un alt exponent al serviciilor speciale ruse, care era implicat în coordonarea a mai multor grupuri din Republica Moldova a fost stabilit ca fiind cetățean al Federației Ruse, Andrei Pavlov Vladimirovici, ofițer al direcției generale de informații militare a Ministerului Apărării a Federației Ruse (GRU) implicat în coordonarea a acțiunilor de destabilizare în contextul alegerilor parlamentare de la Chișinău.