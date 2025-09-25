Sondaj cu patru zile înainte de alegerile din R. Moldova. PAS e în față, cu un mic avans. Diaspora ar putea tranșa scrutinul

1 minut de citit Publicat la 09:40 25 Sep 2025 Modificat la 10:19 25 Sep 2025

La fel ca în cazul alegerilor prezidențiale din 2024, diaspora ar putea tranșa rezultatul la votul din 28 septembrie. Sursă foto: Hepta

Ultimul sondaj publicat înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova arată o cursă umăr la umăr între forțele pro-ruse și partidul pro-european al președintei Maia Sandu. Dacă acest rezultat va fi confirmat la votul de duminică, partidul prezidențial va trebui să depună eforturi serioase pentru a păstra guvernarea, relatează joi Agerpres, care citează un comentariu Reuters.

Potrivit sondajului iData Partidul Acțiune şi Solidaritate, PAS, fondat de Maia Sandu, este creditat cu 24,9% din intențiile de vot

PAS are un mic avans faţă de Blocul Patriotic, pro-rus, care ar obține 24,7% din sufragii.

Blocul Alternativa, despre care guvernul de la Chișinău spune că promovează o agendă pro-Kremlin, este susținut de 7,2% din alegători. Formațiunea "Partidul Nostru", condusă de Renato Usatîi, fost primar al orașului Bălți, ar obține 5,4% din voturi, potrivit aceluiași sondaj.

26,6% din alegătorii moldoveni încă nu s-au decis cum vor vota, conform iData.

Dacă se iau în calcul doar alegătorii care spun că votează sigur, Blocul Patriotic ar obține 33,9%, iar PAS, 33,6% din voturi.

Premier moldovean: Kremlinul încearcă să preia puterea în Republica Moldova cu voturi cumpărate pe milioane de euro

În cazul în care partidul de guvernământ nu reușește să-şi păstreze majoritatea, este mai probabil ca Maia Sandu să încerce să încheie o înțelegere cu formațiunea "Partidul Nostru", decât să desemneze un premier pro-rus, sunt de părere analiștii politici.

Președinta Sandu, care s-a concentrat pe aderarea țării la Uniunea Europeană până în 2030, a denunțat invazia rusă în Ucraina vecină şi a acuzat Rusia de interferență în procesul electoral, în timp ce opoziția a acuzat în mod constant creșterea costului vieții.

Miercuri, premierul Dorin Recean a acuzat Rusia că încearcă să preia puterea în țară prin alocarea a milioane de euro pentru a cumpăra voturi şi pentru a instiga la dezordine.

"Kremlinul se află în centrul acestei campanii electorale pentru a obține puterea asupra Moldovei prin ocolirea opțiunii ei suverane", a acuzat Recean după o ședință a cabinetului său.

Rusia neagă orice tentativă de a influență votul şi acuză, la rândul ei, autoritățile moldovene de reprimarea opoziției şi încurajarea rusofobiei.

Miercuri, ambasadorul moldovean la Moscova a fost convocat la Ministerul de Externe, după ce Chișinăul a refuzat să acrediteze observatori ruși la alegerile din 28 septembrie.

Reuters amintește că Maia Sandu a fost realeasă anul trecut după un referendum privind aderarea la UE a trecut cu majoritate strânsă și cu sprijinul masiv al cetățenilor moldoveni care trăiesc în străinătate.