Buletine de vot gata ștampilate pe un partid pro-rus, găsite într-o tipografie din Chișinău. Erau pregătite pentru metoda "Caruselul"

Poliția din Chișinău a găsit buletine gata ștampilate în favoarea unui partid pro-rus. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Poliția din Republica Moldova a găsit buletine de vot gata ștampilate într-o tipografie din Chișinău.

Buletinele aveau aplicată ștampila în căsuța cu sigla unui partid pro-rus care participă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, anul curent.

Tipăriturile au fost ridicate în vederea anchetei.

"Vorbim despre mai multe persoane audiate în prezent în acest caz, iar autoritățile urmează să decidă dacă și care dintre ele vor fi arestate.

Potrivit anchetatorilor, datele sugerează o legătură între cei care au fabricat aceste buletine și partidul pro-rus care urma să beneficieze de pe urma infracțiunii de fraudă electorală.

Acest caz pare a fi o exemplificare a așa-numitei metode "Caruselul", numită ca atare de premierul de la Chișinău, Dorin Recean.

Metoda presupune ca mai mulți alegători, cărora li s-au promis bani, să se prezinte la secții, să ridice un buletin de vot de la membrii secțiilor, iar în cabina de vot să substituie exemplarul ridicat cu cel gata ștampilat, și să-l introducă în urnă pe acesta din urmă.

Zeci de agitatori pro-ruși, antrenați în Serbia să provoace tulburări la vot

Buletinul ridicat, dar neștampilat, urmează să fie predat persoanelor care coordonează frauda, iar votantul își primește banii pe baza lui.

Cazul de miercuri, din Chișinău, este doar unul dintre incidentele despre care am aflat doar în ultimele 24 de ore, de când suntem aici.

Dintre situațiile documentate până în prezent de autorități, cel mai grav pare a fi cel în care peste 70 de indivizi s-ar fi antrenat special în Serbia pentru a veni și a destabiliza procesul electoral, pentru a se bate cu forțele de ordine.

În acest dosar au fost făcute mai multe descinderi polițienești, fiind găsite bâte, lanțuri, dar și planuri de acțiune.

Suspecții au fost reținuți. Rămâne de văzut ce alte incidente vor apărea în orele și zilele următoare, pentru că Rusia pare neobosită în demersul de a perturba scrutinul din 28 septembrie", a relatat de la Chișinău Laurențiu Rădulescu, corespondent Antena 3 CNN.