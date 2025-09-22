Zeci de persoane reținute în Moldova. Pregăteau revolte în masă „coordonate de Rusia”. Au fost antrenate în Serbia

Autoritățile din Republica Moldova au efectuat percheziţii, luni, la 250 de adrese, după ce poliţiştii şi serviciile secrete au aflat că mai multe persoane ar fi plănuit acţiuni de destabilizare în ţară. Sursa foto: Inquam

Autoritățile din Republica Moldova au efectuat percheziţii, luni, la 250 de adrese, după ce poliţiştii şi serviciile secrete au aflat că mai multe persoane ar fi plănuit acţiuni de destabilizare în ţară, după alegerile parlamentare care vor avea loc duminică, 28 septembrie, informează zdg.md. În urma descinderilor, au fost reţinuţi 74 de suspecţi.

"În faza deschisă a cauzei penale, organele de forță, sub conducerea PCCOCS au efectuat peste 250 de percheziții vizând 111 figuranți ai cauzei penale, în zonele de nord, centru și sud.

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate mai multe bunuri și obiecte care sunt utile urmăririi penale, adică telefoane mobile, cartele SIM, purtătoare de informații, carduri bancare din afara țării, pașapoarte, mijloace bănești, etc. La fel, au fost ridicate arme și muniții, inclusiv corturi special pregătite, echipamente de haine de tip camuflaj.

Au fost reținute 74 de persoane pentru 72 de ore au fost reținute în urma perchezițiilor. Multe persoane colaborează cu organele de drept și au dat declarații cu lux de amănunte despre circumstanțele în care au călătorit în Serbia, despre organizatorii și instructorii lor”, a spus procurorul șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtunǎ, pentru sursa amintită.

Viorel Cernăuțeanu, şeful Poliţiei din Republica Moldova, a punctat şi ce pregăteau persoanele reţinute:

"Toate aceste elemente erau pregătite în contextul unor eventuale măsuri de proteste, unde trebuiau să aibă rolul de provocare, de destabilizare și acțiuni ulterioare a acestui mecanism. Noi nu îngrădim, noi nu periclităm dreptul cetățenilor de a-și manifesta un punct de vedere, dar în același timp, trebuie să fim foarte atenți și să nu admitem ca aceste elemente criminale să aibă interferență în democrația R. Moldova".

Suspecţii ar fi primit câte 400 de euro

Şeful Procuraturii a precizat că oamenii care ar fi urmat să participe la revolte ar fi fost remunerate cu câte 400 de euro:

„Pentru participarea la aceste instruiri, persoanele beneficiau de o anumită remunerare, plus-minus, 400 de euro. Tematicile care au stat la baza instruirii au fost: tactici de destrămare a cordoanelor structurilor de forță și dispersare a maselor, opunerea rezistenței forțelor de ordine, mânuirea mijloacelor speciale, adică bastoane de cauciuc, metode de eschivare și aplicare a cătușelor de reprezentanții a organelor de drept, inclusiv, au fost instruiri pentru a utiliza armele de foc și alte echipamente speciale”.

Directorul SIS, Alexandru Musteața, a vorbit despre legăturile suspecţilor cu Rusia:

„Noi ne-am focusat să înțelegem cine coordonează aceste planificări, cine stă în spatele planificărilor de destabilizări pre și post electorale și care sunt legăturile acestora cu actori străini. A fost stabilit că în spatele planificării și coordonării în Serbia, conform datelor noastre, la fața locului, coordonator direct a acestor instruiri era o persoană care se prezenta din numele unui serviciu special din Federația Rusă, având apelativ «Bes», numele și familia acestuia va fi stabilită în scurt timp.

Totodată, un alt exponent al serviciilor speciale ruse, care era implicat în coordonarea a mai multor grupuri din R. Moldova a fost stabilit ca fiind cetățean al Federației Ruse, Andrei Pavlov Vladimirovici, ofițer al direcției generale de informații militare a Ministerului Apărării a Federației Ruse, antitate cunoscută sub acronimul GRU, implicat în coordonarea a acțiunilor de destabilizare în context electoral.

Acesta este suspectat de planificarea și organizarea pe teritoriul R. Moldova a unor acte subversive, finanțate din Federația Rusă, în paralel utilizând și rețeaua lui Șor pentru a identifica și recruta mai multe persoane pe grupurile de pe Telegram asociate grupului Șor, acesta fiind cunoscut sub apelativul «FIL 007» li «FIL 01 »”.