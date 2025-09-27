INTERVIU. Ce va face Ucraina dacă Rusia pune din nou mâna pe Chișinău după alegeri: „Rusia vrea să facă din R. Moldova un nou Belarus”

Oleksandr Șulga vorbește despre transformarea R. Moldova într-un nou Belarus. Foto: Getty Images

Alegerile cruciale de duminică din Republica Moldova reprezintă o miză uriașă nu doar pentru românii de peste Prut ci și pentru Uniunea Europeană, Ucraina și România ca stat. Intrarea Republicii Moldova din nou în orbita Rusiei ar da o lovitură dură șanselor țării de a adera la Uniunea Europeană și ar reprezenta un eșec uriaș și pentru România și mai ales pentru Ucraina. Am discutat cu expertul ucrainean Oleksandr Șulga, doctor în sociologie, expert în analiză media, studii ruse și director la Institutul pentru Studiul Conflictelor și analiza ONG-urile ruse despre alegerile din Republica Moldova, felul în care ar putea acționa Ucraina politic dacă pro-rușii câștigă la Chișinău, dar și pe alte subiecte legate de războiul din Ucraina.

Oleksandr Șulga coordonează sondaje sociologice în Rusia, analize media și studiul războiului hybrid și interferențelor ruse în procese electorale și sociopolitice din țările vecine, inclusive în țările post-sovietice. El a vorbit despre felul în care Rusia încearcă să „înconjoare” Ucraina cu guverne pro-ruse și despre scopul statului agresor în Republica Moldova, care este de a o transforma „într-un al doilea Belarus”.

Am discutat și despre problema Transnistriei dacă Rusia câștigă alegerile în Republica Moldova, dar și despre recentele declarații ale lui Donald Trump legate de Ucraina și de incursiunile ilegale ale dronelor rusești în România, Polonia și Estonia, dar și de răspunsul NATO la aceste încălcări ale spațiului Alianței.

„Rusia vrea să facă din R. Moldova al doilea Belarus”

Adrian Dumitru: Astăzi discut cu domnul Oleksandr Shulga. Este cercetător și expert în sociologie, analiză media și studii ruse. Vă mulțumesc mult că sunteți astăzi alături de mine.

Oleksandr Șulga: Mulțumesc pentru invitație.

Adrian Dumitru: Duminică, Republica Moldova va avea un scrutin crucial, probabil cel mai important din istoria sa de după 1991. Regimul de la Kremlin este pregătit să influențeze, manipuleze și să forțeze o captură politică a țării, așa cum am văzut din numeroasele atacuri din ultimele săptămâni și luni. Prima mea întrebare pentru dumneavoastră este: cum este văzut acest scrutin în Ucraina și ce ar însemna pentru efortul de război al Ucrainei dacă Rusia reușește să captureze Moldova?

Oleksandr Șulga: Da. Aceste alegeri sunt... Sunt total de acord că sunt cruciale. Și ele fac parte dintr-un efort mai amplu al Rusiei. Pe de o parte, de a încercui Ucraina cu regimuri ostile – vorbim de Rusia însăși, Belarus, care e acum o mică Rusie. Din păcate putem adăuga aici și Ungaria cu regimul său pro-rus și Slovacia. Și, bineînțeles, dacă ar reuși să adauge și Moldova, ar fi un mare câștig. Succesul total ar fi să facă din Moldova un al doilea Belarus. Un succes mai mic, dar tot succes, ar fi să facă din Moldova un fel de „Georgia de Nord” – nu complet pro-rusă, dar cu un guvern mai apropiat de Rusia și anti-european. Miza este foarte mare.

Un alt aspect important e că aceste alegeri ar demonstra că Rusia poate folosi metode non-cinetice, mai puțin violente decât în Ucraina. Dacă reușesc să folosească metode hibride – dezinformare, influență asupra vieții sociopolitice – în special în țările post-sovietice, ar fi foarte important pentru Kremlin. Și, desigur, ar arăta că Rusia învață lecții, că înțelege că o zi sau două de război costă mult mai mult decât câteva luni de campanii de dezinformare și sute de milioane de euro, așa cum vedem în Moldova.

Adrian Dumitru: Din cunoștințele și analizele dumneavoastră despre mediul politic din Moldova, care sunt așteptările? Ce șanse credeți că au partidele pro-ruse să câștige efectiv alegerile? Am văzut sondaje care plasează partidul președintei Maia Sandu la aproximativ 20%. Deci care sunt șansele ca pro-rușii să reușească să formeze un guvern, ceea ce e mai complicat decât simpla câștigare a alegerilor?

Oleksandr Șulga: Cred că riscul este foarte mare. Să ne amintim de alegerile prezidențiale și mai ales de primul tur, combinat cu referendumul. A fost foarte riscant din perspectiva europeană, iar diferența a fost extrem de mică. Cred că vom avea un scenariu similar acum: situație tensionată și riscantă. Aici riscurile sunt chiar mai mari, pentru că nu e vorba de o victorie totală, ci de obținerea unor pârghii pentru a încetini Moldova, pentru a-i frâna ritmul și a face ca acest drum european să nu fie previzibil pe termen lung – cum am văzut în Georgia.

De aceea aceste alegeri sunt cruciale. Organizația noastră, împreună cu colegi din Moldova, a monitorizat tentativele rusești de interferență încă din mai–iunie, cu mult înainte de startul oficial al campaniei. Am urmărit săptămânal ce narațiuni promovează, ce politicieni sprijină. Concluzia e clară: Kremlinul a investit multe resurse și bani în promovarea anumitor forțe și narațiuni. Și acum, în zilele acestea, vedem apogeul acestei combinații.

„Rusia încearcă să încercuiască Ucraina cu guverne pro-ruse”

Adrian Dumitru: Cum va reacționa Ucraina dacă partidele pro-ruse chiar reușesc să câștige acest scrutin? Și mă refer atât politic, cât și militar, pentru că probabil va exista și o componentă militară în cazul în care Rusia câștigă aceste alegeri.

Oleksandr Șulga: Nu cred că putem vorbi de o componentă militară din partea Ucrainei – Moldova este un stat suveran, iar Ucraina suferă deja de pe urma unei agresiuni militare. Ucraina nu este Rusia. Președintele nostru chiar a scris o carte cu acest titlu. Deci nu vom folosi forța brută asupra vecinilor.

Dar, politic și din punct de vedere al securității, trebuie să reacționăm. Rusia încearcă să încercuiască Ucraina cu guverne pro-ruse, iar noi luăm în calcul acest scenariu. Am văzut eforturi similare și în alegerile din România, și în cele din Moldova, cu narațiuni asemănătoare. Răspunsurile noastre sunt similare: consiliere, asistență, dar nu forță militară.

Cred că riscul acesta este evident nu doar pentru Ucraina și Moldova, ci și pentru liderii europeni. Nu e întâmplător că mulți au vizitat Chișinăul înaintea scrutinului. Trebuie să ne așteptăm la mișcări ferme din partea Europei dacă situația o cere. Rusia exploatează democrația și mecanismele ei împotriva statelor democratice. În România am văzut cum se poate contracara, chiar dur, și Moldova ar trebui să facă la fel dacă apar dovezi de scenarii semi-violente, cum ar fi încercarea de a crea un „Maidan moldovenesc”.

„Ucraina e pregătită să rezolve problema Transnistriei, dar doar cu acordul și sprijinul Moldovei”

Adrian Dumitru: Când am întrebat despre componenta militară, mă refeream mai degrabă la Transnistria – ca punct de lansare a unei operațiuni rusești împotriva Ucrainei. Dacă are loc o schimbare de regim la Chișinău, ar afecta asta Ucraina militar?

Oleksandr Șulga: Da. În privința Transnistriei, problema trebuie rezolvată. Nu cred că va exista în viitorul apropiat o ocazie mai bună de a aborda această problemă. Nu ne putem permite să o ignorăm. Ucraina e pregătită să o rezolve, dar numai împreună cu Moldova, cu acordul și sprijinul ei.

Eu sunt convins că este momentul să rezolvăm această problemă. Este una dintre metodele Rusiei de a-și intimida și influența vecinii. Mai întâi exploatează frica de război și apoi creează un conflict înghețat.

Această enclavă este unul dintre standardele de aur ale Rusiei pentru a intimida și influența vecinii: frica de război și conflictele înghețate. Moldova și Ucraina știu asta foarte bine, o trăim de decenii.

Adrian Dumitru: Cum ar afecta asta drumul Ucrainei spre integrarea europeană? Știm că Ucraina și Moldova fac parte din același pachet de extindere. Dacă Moldova cade, va afecta și Ucraina. Cum credeți că va decurge această situație?

Oleksandr Șulga: Vedem deja eforturi serioase de a încetini procesul de extindere și aderare, folosind diverse mijloace. De exemplu, regimul din Ungaria blochează Ucraina și îi încetinește ritmul. Se încearcă separarea pachetului – Ucraina fără Moldova sau invers. Experiența arată că pachetele comune au mai multe șanse de succes. E în interesul ambelor țări să meargă împreună și să nu fie încetinite separat.

Adrian Dumitru: Credeți că discuțiile despre aderarea Ucrainei la UE ar putea fi blocate dacă Moldova ar avea un guvern pro-rus după acest scrutin?

Oleksandr Șulga: Cred că Kremlinul va încerca. Dacă nu poate încetini ambele țări, va încetini fiecare separat. Nu se bazează pe o singură strategie, ci pe o abordare multidimensională. Deja au un succes parțial – de exemplu, poziția absolut pro-rusă a regimului ungar încetinește Ucraina. În Moldova, riscul e să vedem guverne care se declară „patriotice moldovenești” și „nu pro-ruse, nu pro-europene”, dar în realitate vor fi anti-europene. Asta e miza: să frâneze integrarea europeană, indiferent de etichetă.

„Dacă Trump nici Trump nu reușește să-l oprească pe Orbán, nimeni nu va reuși”

Adrian Dumitru: Ați vorbit de Ungaria și chiar înainte de interviu a apărut știrea că Donald Trump l-a sunat pe premierul Viktor Orbán și i-a cerut să oprească achizițiile de petrol rusesc. Credeți că există vreo șansă ca Trump să îl convingă pe Orbán să înceteze finanțarea mașinăriei de război a Rusiei?

Oleksandr Șulga: Cred că dacă nici Trump nu va reuși în acest demers, atunci nimeni nu va reuși. Și chiar și cei care susțin că Orbán nu e pro-rus, ci doar pro-ungar, nu vor mai avea argumente. Pentru că, dacă nici Trump nu îl poate convinge, atunci înseamnă că premierul ungar are niște motive foarte misterioase, foarte stranii pentru ceea ce face de luni și ani. Politica lui nu poate fi explicată altfel decât ca fiind pro-rusă. Nu e nici pro-ungară, nici pro-europeană – ci pro-rusă. Și asta nu e bine nici pentru UE, nici pentru Ucraina, nici pentru Moldova, dar nici pentru Ungaria ca stat.

„Scopul Rusiei e să arate că NATO nu funcționează, că articolul 5 e doar vorbă”

Adrian Dumitru: Rămânând la Donald Trump: am văzut recent o schimbare de ton în legătură cu posibilitatea ca Ucraina să își recupereze întreg teritoriul, într-o postare pe Truth Social. Care credeți că e motivația președintelui și dacă credeți că există vreun mesaj ascuns? Am văzut declarația lui Donald Tusk, care a spus că Trump practic vrea să lase Ucraina în brațele Europei, să ducă Europa toată povara. Ce credeți?

Oleksandr Șulga: În Ucraina nu mai avem optimism sau pesimism față de declarațiile lui Trump – e stresant să le luăm de bune. Sunt de acord cu Donald Tusk: e o declarație care arată că Trump vrea să transfere povara către Europa. El combină asta cu optimism – da, Ucraina își poate restaura integritatea teritorială, de ce nu? – dar fără noi, americanii. Face asta singură sau cu Europa. SUA pot să vândă arme, dar să nu se implice. E politica lui, modul lui de comunicare, nu doar cu Ucraina și UE, ci și cu electoratul său. Vrea să arate alegătorilor că nu vor mai plăti pentru acest război. Și e și o chestiune de politică internă – în 2026 au alegeri și el deja se gândește la asta.

Adrian Dumitru: Credeți că ar putea fi și un mesaj pentru Putin, o amenințare ascunsă?

Oleksandr Șulga: Astăzi e 25 septembrie. În câteva luni se împlinește un an de când a revenit la Casa Albă. Toate deadline-urile lui au trecut și nimic nu s-a întâmplat. Putin se pregătește de acțiuni și mai barbare – atacuri asupra infrastructurii critice, imagini cu civili morți, copii morți, oameni înghețați. Și asta va arăta că nu doar Europa e nepregătită, ci și că Trump nu e un lider atât de puternic pe cât spune. Propaganda rusă deja reacționează așa: „Cine ești tu să ne interzici ceva?”. Trump vrea să păstreze imaginea de „tough guy”, dar lasă întotdeauna ușa deschisă negocierilor. Cred că el privește totul strict ca pe o afacere. Nu consideră că e războiul lui, deci nu vrea să îi afecteze viitoarele oportunități economice.

Adrian Dumitru: Ultima întrebare: să vorbim puțin despre dronele care săptămâna trecută au încălcat spațiul aerian polonez, românesc, eston. Care e scopul Rusiei? Testează NATO sau doar provoacă?

Oleksandr Șulga: Cred că ambele. Rusia începe mereu cu provocări, cu împingerea limitelor. Dacă nu întâmpină reacție dură, merge mai departe și escaladează. Istoria Rusiei – ca Imperiul Rus, URSS sau actuala formă, Federația Rusă – arată același tipar.

Cred că acum e un eveniment de tip„rinocer gri”, nu e o „lebădă neagră”, adică ceva neașteptat și bizar ci ceva evident, toată lumea știe că se va întâmpla, dar nimeni nu face nimic. Dronele sunt ieftine – de ce să nu trimită câteva zeci spre România, Polonia, Estonia? Și asta arată că Europa nu e pregătită: folosește avioane și rachete extrem de scumpe împotriva unor drone de 10.000 de dolari. Scopul final al Rusiei e să arate că NATO nu funcționează. Că articolul 5 e doar vorbă, nu acțiune. Și atunci mesajul e: dacă NATO nu vă apără, singura opțiune e să negociați direct cu noi, Rusia. Există și opțiunea răspunsului indirect din partea NATO: dacă nu îndrăzniți să acționați singuri, există cineva care îndrăznește – Ucraina. Iar dacă nu îndrăzniți să apăsați voi pe trăgaci, dați armele Ucrainei, noi vom fi bucuroși să o facem pentru voi. Dacă nu vreți să distrugeți avioanele și situri de producție, avem o mulțime de profesioniști în Ucraina. Așa că nu ezitați să le cereți ajutorul. Trebuie doar să le dați resursele materiale - arme, etc. Noi vă putem spune ce trebuie făcut.

Adrian Dumitru: Vă mulțumesc mult, Oleksandr, pentru răspunsuri și pentru perspective!