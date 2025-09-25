Donald Trump l-a sunat pe Viktor Orban să-i ceară să nu mai importe petrol rusesc. Răspunsul prim-ministrului ungar

1 minut de citit Publicat la 17:10 25 Sep 2025 Modificat la 17:10 25 Sep 2025

Trump a criticat dur și dependența europenilor de gaz și petrol din Rusia, spunând că europenii „finanțează ei înșiși războiul împotriva lor” și cerându-le acestora să se oprească din cumpărat gaze și petrol rusești. Foto: Getty Images

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a sunat pe prim-ministrul ungar, Viktor Orban, pentru a-i cere explicit acestuia să se oprească din cumpărat petrol rusesc și să-și elimine dependența energetică de regimul de la Kremlin.

Apelul președintelui american către Budapesta a fost confirmat de ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto și a avut loc pe marginea Adunării Generale a ONU de săptămâna aceasta.

Trump a vorbit inclusiv de riscurile geopolitice pe care le presupune dependența de energia din Rusia, în timp ce oficialii ungari au motivat spunând că „geografia, și nu ideologia” le conduce politica energetică.

Ungaria rămâne una dintre puținele țări europene care încă importă petrol din Rusia, în ciuda presiunilor țărilor occidentale.

Săptămâna aceasta, Trump a schimbat radical tonul față de Ucraina și Rusia, spunând că guvernul de la Kiev și armata sa au șanse să recuperez întregul teritoriu ocupat de ruși. El a spus despre Rusia că „dacă ar fi fost cu adevărat o putere militară, ar fi câștigat războiul în câteva zile”.

În discursul său de la ONU, Trump a criticat dur și dependența europenilor de gaz și petrol din Rusia, spunând că europenii „finanțează ei înșiși războiul împotriva lor” și cerându-le acestora să se oprească din cumpărat gaze și petrol rusești.

Comisia Europeană a răspuns dându-i dreptate lui Trump și spunând că se lucrează la o soluție pentru a elimina dependența energetică de Rusia.

Cele mai dependente țări de energia rusească și cele care încă importă cantități importante de energie din Rusia, sfidând restul continentului, sunt Ungaria și Slovacia, conduse de prim-miniștri pro-ruși – Viktor Orban și Robert Fico.