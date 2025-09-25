Cum interpretează Donald Tusk schimbarea radicală de mesaj a lui Donald Trump față de Ucraina și Rusia. De ce nu este optimist

Donald Tusk. Foto: Getty Images

Prim-ministrul polonez Donald Tusk și-a temperat, joi, optimismul față de recentele declarații pro-ucrainene ale lui Donald Trump, avertizând că acestea ar putea semnala o reducere a implicării Washingtonului în război, conform kyivindependent.com.

„Președintele Trump a declarat că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, ar putea recupera întregul său teritoriu. În spatele acestui optimism surprinzător se află un semnal al unei implicări reduse a SUA și al unei transferări a responsabilității pentru încheierea războiului către Europa”, a spus Tusk pe reţeaua X, continuând: „Mai bine adevărul decât iluziile".

După întâlnirea cu președintele Volodimir Zelenski la New York la începutul acestei săptămâni, Trump a declarat că Ucraina „este în poziția de a lupta și de a recâștiga întreaga Ucraină în forma sa originală” - cu sprijin european.

Kievul și unii oficiali europeni au salutat această schimbare bruscă de retorică, Zelenski spunând că Trump și-a dat seama că este indus în eroare de președintele rus Vladimir Putin și acum are încredere în Ucraina.

Analiştii sunt sceptici

Unii analişti citaţi miercuri de Reuters semnalează că, prin mesajul său, liderul de la Casa Albă ar putea urmări de fapt altceva.

Specialiştii respectivi consideră că liderul de la Casa Albă ar urmări să dezangajeze SUA din acest conflict şi să-l lase pe seama europenilor, mai ales în ce priveşte contribuţiile financiare.

Mesajul de marţi încurajează Ucraina, fără a angaja sprijinul SUA, şi le transmite indirect europenilor că trebuie să contribuie cu mai mulţi bani la ajutorul economic şi militar pentru Ucraina, în special prin cumpărarea de arme americane, observă mai mulţi comentatori, conform Agerpres.

"Aşadar, discursul său s-a schimbat, dar el pare să continue să vorbească despre distanţarea SUA de conflict. Îl pune mereu în cârca Europei", remarcă Neil Melvin, de la think-tank-ul britanic Royal United Services Institute (RUSI).

De asemenea, doi oficiali europeni, care au vorbit cu Reuters sub condiţia anonimatului, au avertizat că Trump ar putea de fapt să transmită Europei că de acum înainte este sarcina ei să ajute Ucraina.