„Amenințarea e globală, mai ales din cauza tehnologiei”. Tusk avertizează că Rusia ar putea ataca orice oraș european, inclusiv Londra

Donald Tusk avertizează că Rusia ar putea ataca orice oraș european, inclusiv Londra. FOTO: Getty Images

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat într-un interviu acordat publicației The Sunday Times că dacă Moscova ar desfășura noile sale rachete balistice hipersonice Oreșnik în Belarus sau Kaliningrad, ar putea cu ușurință să lanseze o rachetă nucleară asupra oricărei capitale europene, inclusiv Londra, având în vedere raza de acțiune a rachetelor. „Amenințarea este globală și universală, mai ales din cauza tehnologiei”, a spus Tusk.

Tusk a dezvăluit că la ultima lor discuție, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a transmis că Ucraina este pregătită să continue lupta împotriva invaziei ruse pentru încă „doi sau trei ani”, dacă va fi necesar.

Potrivit lui Tusk, Kievul este profund preocupat de efectele pe termen lung ale războiului asupra populației și economiei, mai ales în cazul în care conflictul s-ar prelungi pentru foarte mulți ani. În ciuda acestui lucru, Zelenski i-ar fi dat asigurări că Ucraina nu va renunța la luptă și va continua să își apere teritoriul.

„Nu am nicio îndoială că Ucraina va supraviețui ca stat independent. Întrebarea principală este câte victime vor mai fi. Președintele Zelenski mi-a spus joi că speră ca războiul să nu dureze zece ani, dar că Ucraina este pregătită să lupte încă doi, trei ani.”, a declarat Donald Tusk.

Premierul Poloniei a mai subliniat că invazia declanșată de Rusia lovește economic nu doar Ucraina, ci și Federația Rusă însăși. Totuși, Tusk avertizează că o eventuală destabilizare internă la Moscova nu ar însemna neapărat o apropiere de pace, ci, dimpotrivă, l-ar putea face pe Vladimir Putin și mai agresiv. „Rușii sunt într-adevăr într-o situație economică dificilă. Putem spune că asta înseamnă că Occidentul câștigă? În niciun caz. Rusia are un mare avantaj față de Occident, în special față de Europa: este pregătită să lupte.”, a adăugat liderul polonez.

Donald Tusk a declarat în repetate rânduri că niciun lider occidental nu ar trebui să pună presiune pe Volodimir Zelenski pentru a accepta concesii teritoriale în favoarea Rusiei. Premierul polonez insistă asupra solidarității europene cu Ucraina și a sprijinului militar și financiar continuu pentru Kiev. „Nu ai nicio șansă să câștigi dacă nu ești pregătit să lupți sau măcar să sacrifici ceva.”

Tusk a avertizat Regatul Unit că nu își mai poate permite „dulcea iluzie” că va fi cruțat în eventualitatea unui război NATO–Rusia. El a spus că a fost profund dezamăgit de reacția slabă a opiniei publice britanice după ce Keir Starmer i-a dezvăluit, în timpul unei vizite comune la Kiev în luna mai, că fosta sa locuință din Londra, în Kentish Town, a fost ținta unor atacuri despre care se presupune că ar fi fost coordonate de serviciile de informații ruse.

„Problema este că nimeni din Marea Britanie nu a fost șocat de asta. Eu am fost șocat, sincer să fiu,” a declarat Tusk. „După ce informația a apărut în presa britanică, reacția a fost ca și cum ar fi fost vorba despre un meci Arsenal–Liverpool. Dar dacă rușii sunt pregătiți și capabili să organizeze așa ceva, înseamnă că sunt pregătiți și capabili de orice.”

Premierul polonez a subliniat că, dacă Moscova ar decide să desfășoare noile rachete balistice hipersonice Oreșnik în Belarus sau în exclava Kaliningrad, ar avea capacitatea de a lovi cu un focos nuclear orice capitală europeană, inclusiv Londra, având o rază de acțiune de până la 3.200 de km.

„Amenințarea este globală și universală, mai ales din cauza tehnologiei,” a spus Tusk. „Atât voi, cât și noi suntem deja sub un atac masiv în spațiul cibernetic. În Polonia sunt pregătiți să distrugă infrastructura cibernetică a căilor ferate, a spitalelor noastre. Ar putea fi extrem de dureros. De aceea nu puteți trăi sub această dulce iluzie că sunteți prea departe de ei, că nu este războiul vostru, că este doar al Ucrainei sau al Poloniei.”

În urmă cu unsprezece ani, când Donald Tusk a devenit președinte al Consiliului European, presa din Bruxelles îl eticheta drept un „rusofob monomaniac”, un alarmist incapabil să vadă imaginea de ansamblu. Astăzi, însă, puțini ar mai risca o astfel de etichetă. Tusk a admis că simte o „satisfacție amară” văzând că, în cele din urmă, realitatea a confirmat avertismentele Poloniei și statelor baltice cu privire la intențiile agresive ale Moscovei.

„Vorbind despre Europa, asistăm la sfârșitul erei iluziilor, prea târziu, din păcate. Prea târziu ca să fim perfect pregătiți pentru toate amenințările, dar nu prea târziu ca să supraviețuim.” a spus Tusk. „Politica a fost, este și va fi întotdeauna despre aceleași lucruri: despre violență, despre cine este mai puternic, despre granițe și teritorii, despre conflicte de interese.”

Declarațiile lui Tusk vin într-un moment în care războiul intră într-o nouă etapă de uzură, iar viitorul conflictului depinde atât de rezistența Ucrainei, cât și de unitatea Occidentului în fața agresiunii ruse.