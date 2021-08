Incident armat grav în Anglia, la Plymouth. Șase oameni au murit. Martor: "A început să tragă la întâmplare!"

UPDATE 02:00: Poliția confirmă șase morți în atacul armat din Plymouth

Două femei, doi bărbați și atacatorul au murit la fața locului, în incidentul armat de joi seară, de pe Biddick Drive, relatează publicația Plymouth Herald.

Apelul către poliție s-a făcut în jurul orei locale 18.10 (ora 20.10 în România).

Echipajele trimise în zonă au găsit cinci persoane decedate.

Patru dintre cadavre erau ale victimelor: două femei și doi bărbați.

Cadavrul unui al treilea bărbat, despre care se crede că este atacatorul, a fost, de asemenea, găsit de polițiști.

O a treia femeie, care a primit îngrijiri la fața locului, a decedat ulterior la spital, menționează sursa citată.

Rudele victimelor au fost informate de poliție.

Ofițerii spun că incidentul nu este tratat drept act terorist și că nu caută alți suspecți.

Știrea inițială

Poliția din Devon și Cornwall a fost chemată să intervină joi noaptea în zona Keyham din Plymouth.

"La fața locului sunt mai multe persoane decedate și alte persoane rănite, care primesc îngrijiri", au precizat autoritățile.

#Police have been attending a serious firearms incident in #Plymouth where fatalities have been reported.https://t.co/YvsuZXvfus pic.twitter.com/aavFj7m2Kg — Devon & Cornwall Police (@DC_Police) August 12, 2021

Poliția a declarat incidentul încheiat, fără să ofere alte amănunte legate de cine a deschis focul și de eventuale motivații.

De asemenea, oamenii legii au cerut martorilor să nu distribuie imagini pe rețelele sociale.

La fața locului au ajuns examinatori în costume albe, care previn contaminarea câmpului infracțional. Localnicilor din zonă nu li s-a permis, temporar, accesul în case, notează BBC.

Mai multe elicoptere sanitare au fost semnalate în zonă, probabil pentru a-i prelua pe cei mai grav dintre răniți.

There are multiple fatalities following a "serious and tragic" incident in Plymouth - and a shooter involved has been shot, Sky News understands https://t.co/OH8XGok8qf — Sky News (@SkyNews) August 12, 2021

Parlamentarul Johnny Mercer a scris pe Twitter că "incidentul nu ar fi legat de terorism iar suspectul nu este în libertate".

I am aware of a serious and tragic incident unfolding in Plymouth. Please obey all instructions from the Police and do not post rumour or speculation on social media. I will post news when I have it. — Johnny Mercer (@JohnnyMercerUK) August 12, 2021

Parlamentarul Luke Pollard a scris, la rândul său, pe Twitter că "se anunță o zi îngrozitoare" pentru cetățenii din Plymouth și a reluat cererea adresată populației de către poliție, de a nu propaga zvonuri și a nu difuza eventuale imagini înregistrate la locul incidentului.

Update: awaiting confirmation of number of victims but this looks like a very grim day for our city and our community.



Please can I ask that you think of the families and our community and not share any images or videos of any of the victims. #keyham — Luke Pollard MP (@LukePollard) August 12, 2021

Martor ocular: A început să tragă la întâmplare

O femeie martor ocular pe nume Sharon, care trăiește pe Biddick Drive, unde a avut loc incidentul, a spus că mai întâi s-au auzit "strigăte"

"Apoi au urmat focuri de armă, trei sau patru la început. Apoi, trăgătorul a deschis cu piciorul ușa unei case și a început să tragă la întâmplare. A fugit și a continuat să tragă spre oamenii din parc, aflându-se pe alee", a relatat femeia, care a cerut să nu i se publice numele complet.

Ultimele informații arată că trăgătorul este mort.

