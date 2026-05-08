„Anii de aur ai Germaniei s-au terminat”. Un important om de afaceri avertizează că „țara nu mai e competitivă”

Reinhold Wurth, care a transformat Grupul Wurth în liderul pieței globale pentru materiale de asamblare și fixare, vede o oportunitate în special în domeniile electronicii, IT-ului și inteligenței artificiale. Reinhold Wurth descrie perioada 1945-2026 drept „cei 80 de ani de aur ai Germaniei”, fără război, cu prosperitate crescândă și o democrație funcțională, care acum s-au încheiat, scrie Euronews.

„Dezvoltarea și cariera mea profesională pot fi comparate și cu dezvoltarea Republicii Federale Germania. Tatăl meu, Adolf, a reușit să înființeze compania Wurth în Kunzelsau la câteva zile după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. M-am alăturat acestei companii formate din doi oameni ca ucenic în 1949 și a trebuit să o conduc în continuare la vârsta de 19 ani, după moartea rapidă a tatălui meu în 1954, ceea ce a fost un mare succes”, a mărturisit el.

Anii de aur ai Germaniei s-au sfârșit

Astăzi, Grupul Wurth are 86.000 de angajați, a generat vânzări anuale de aproximativ 20,7 miliarde de euro în 2025 și a crescut cu o medie de 19,3% pe an de la înființare.

Pentru antreprenor, însă, începutul mileniului a marcat o schimbare de mentalitate în Germania. Deoarece aproape toată lumea a obținut un trai sigur și un anumit nivel de prosperitate, interesul persoanelor active pentru etapele ulterioare de carieră a scăzut. Germanii și-au îndreptat atenția către familie și către pregătirea unui viitor cât mai lipsit de stres pentru copiii lor.

Într-un articol de opinie pentru Euronews, Wurth se lamentează: „Acest lucru a dus la reorientarea unei întregi generații, îndepărtându-se de procesul stresant de construire a propriei strategii de supraviețuire, către o viață sigură și confortabilă. Îngrijorați de război? Nu. Stres la locul de muncă? Nu. După ce își termină studiile, o călătorie în jurul lumii plătită de părinți? Da”, spune el.

„Sistemul imunitar” al Germaniei nu mai este „antrenat”

Astfel, concluzia lui Wurth este că atât copiii, cât și nepoții generației baby boomer iubesc confortul, iar în viața profesională, vinerea după-amiaza face acum parte din weekend, în timp ce înainte începea sâmbătă după-amiaza.

Compania lui Reinhold Wurth este reprezentată în 80 de țări, cu peste 2.800 de filiale. „Regele șuruburilor” afirmă că până în 2026, „sistemul imunitar al Germaniei nu va mai fi antrenat și va trebui acum revitalizat cu eforturi nesfârșite”.

Companiile nu mai sunt competitive din cauza „cerințelor salariale excesive ale sindicatelor”. Analiza lui Wurth este drastică: costurile de producție pe unitate în alte țări ale UE „sunt cu până la 50% mai mici decât în ​​Germania. Aceasta înseamnă că produsele fabricate în Germania nu mai sunt competitive pe piața globală, iar lucrătorii din unitățile de producție care s-au închis în Germania își pierd locurile de muncă. Dezindustrializarea Germaniei este o spirală spre subsol”.

Electronica, IT-ul și inteligența artificială sunt oportunități

Totuși, el vede o oportunitate în special în domeniile electronicii, IT-ului și inteligenței artificiale, spunând că Germania ar trebui să concureze cu giganții americani Google și Apple, să își creeze propriile cloud-uri naționale și, mai presus de toate, să „inoveze în domeniul inteligenței artificiale”.

Legenda antreprenorială îi îndeamnă, de asemenea, pe germani să rămână uniți. Reunificarea este un model de urmat.

„Milioane de oameni au fost mișcați până la lacrimi pe atunci. Acesta a fost un moment culminant în istoria Republicii Federale Germania”, spune Wurth.

Având în vedere pericolul unui război mondial, germanii aveau nevoie de „un sentiment de unitate și nu de greve pentru pensii mai mari la angajați după pensionare”.