Anton se întorcea de la școală când părinții au început să-i smulgă hainele de pe el și să-l bată până la sânge. La scurt timp, copilul s-a aruncat de la etajul nouă al apartamentului

sursă: Facebook

Anton, un băiețel de numai opt ani a făcut un gest șocant. Acesta s-a aruncat în gol de la etajul nouă.

Acesta s-ar fi aruncat de la etaj imediat după ce a ajuns de la școală. Vecinii au dclarat că baiatul a fost bătut, iar înainte părinții i-au smult hainele de pe el pentru a îl maltrata pe micuț. La scurt timp, copilul s-a aruncat de la fereastra apartamentului de la etajul nouă din orașul ucrainean Enerhodar.

„Eram în bucătărie când am auzit o bubuitură. La scurt timp am văzut trupul copilului pe asfalt. Am chemat poliția de îndată”, a spus o vecină potrivit Daily Mail.

Echipajul de urgență sosit la locul tragediei a constat decesul băiatului. Familia copilului riscă cinci ani de închisoare