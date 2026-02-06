Arabia Saudită negociază achiziția un număr uriaș de avioane Boeing și Airbus. Legătura cu pelerinajele religioase

Compania saudită de stat intenționează să achiziționeze 200 de avioane și negociază cu Boeing și Airbus. Foto: Hepta

Principala companie aeriană din Arabia Saudită a demarat discuţiile preliminare cu Boeing şi Airbus pentru ceea ce ar putea deveni cea mai mare achiziţie de avioane din istoria sa.

Mișcarea făcută de Saudia vine într-un moment în care regatul din Orientul Mijlociu cheltuie miliarde de dolari pentru a deveni un important centru turistic și logistic, transmite Agerpres, care citează Bloomberg.

Potrivit unor surse apropiate negocierilor, compania saudită ar dori să cumpere cel puţin 150 de avioane cu fuselaj îngust şi lat.

Saudia studiază în prezent modele de avioane de la ambii producători globali şi nu a luat o decizie cu privire la tipurile sau numărul final de aparate, au adăugat sursele, care au dorit să îşi păstreze anonimatul.

Noile aeronave ar urma să înlocuiască o parte din cele 200 de avioane ale companiei, dar și să extindă flota actuală.

Compania aviatică saudită a cumpărat alte aproape 150 de avioane Airbus și Boeing în ultimii trei ani

Saudia este pe piața aviației comerciale de 80 de ani și a mai făcut anterior comenzi mari, cumpărând 105 avioane Airbus cu fuselaj îngust în 2024.

Cu un an înainte, a comandat 39 de avioane de tip 787 Dreamliner de la Boeing, păstrând opţiunea de a achiziționa alte 10 aparate.

Potrivit Bloomberg, Saudia, controlată de stat, se repoziţionează pentru a se concentra pe pelerinaje religioase, în timp ce startup-ul Riyadh Air intenţionează să devină o companie aeriană de lux, atunci când va începe să opereze.

În ultimii ani, Saudia şi-a schimbat echipa managerială, a încheiat parteneriate cu echipe sportive, a decis să echipeze unele avioane cu serviciul de internet Starlink al SpaceX şi a pus un accent mai mare pe confortul pasagerilor în timpul zborului.

În paralel, Arabia Saudită cheltuieşte miliarde de dolari pentru a-și moderniza aeroporturile și companiile de profil, dar și infrastructura aerospaţială, cu scopul de a-și diversifica economia axată pe industria petrolieră.

Obiectivul regatului este să se transforme într-un centru global pentru aviaţie, turism şi logistică.