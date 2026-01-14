Arabia Saudită a descoperit noi depozite uriașe de aur. 7,8 milioane de uncii, în patru zone diferite

Noile descoperiri includ atât mine aflate deja în exploatare, cât și perimetre aflate în fază incipientă sau zone complet noi. Foto: Profimedia Images

Arabia Saudită a identificat rezerve importante de aur în patru locații diferite din regat, adăugând peste 7 milioane de uncii la resursele cunoscute, în urma unor descoperiri recente și a unor foraje direcționate, potrivit siasat.com.

Compania minieră Maaden, susținută de stat, a anunțat luni, 12 ianuarie, că cea mai recentă campanie de explorare a dus la creșterea resurselor totale cu aproximativ 7,8 milioane de uncii de aur. Noile descoperiri includ atât mine aflate deja în exploatare, cât și perimetre aflate în fază incipientă sau zone complet noi din Arabia Saudită.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Maaden a precizat că programul său de explorare este unul dintre cele mai ample la nivel mondial, desfășurat într-o singură jurisdicție. Compania a subliniat că a reușit să adauge peste 7 milioane de uncii la resursele sale aurifere raportate în Regatul Arabiei Saudite, în cadrul a patru active strategice.

Potrivit publicației Arabian Business, rezultatele provin din foraje țintite realizate în patru locații. Exploatarea Mansourah Massarah a contribuit singură cu aproximativ 3 milioane de uncii de aur într-un singur an. Forajele de la Uruq 20 și Umm As Salam au adăugat împreună circa 1,67 milioane de uncii, iar zona Wadi Al Jaww a furnizat o estimare de aproximativ 3,8 milioane de uncii.

Maaden a mai precizat că forajele avansate din Regiunea Centrală Auriferă a Arabiei au scos la iveală noi zone bogate în minerale, în timp ce lucrările efectuate în apropierea minei istorice de aur Mahd au extins potențialul resurselor existente. Acest lucru ar putea permite evaluarea unei eventuale prelungiri a duratei de exploatare a minei.

Directorul general al Maaden, Bob Wil, a declarat că aceste rezultate arată clar că strategia pe termen lung a companiei produce efecte concrete. El a adăugat că noile descoperiri confirmă necesitatea continuării investițiilor semnificative în resursele de aur ale Arabiei Saudite.