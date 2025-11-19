Arde un hotel de lux la Moscova. Sute de oameni au fost evacuați

<1 minut de citit Publicat la 13:06 19 Noi 2025 Modificat la 13:10 19 Noi 2025

Fumul generat de incendiu a cuprins clădirea hotelului din Moscova. Sursă foto: captură Antena 3 CNN

Un incendiu a izbucnit, miercuri, la un hotel de lux din centrul Moscovei, anunță presa internațională.

Focul s-a declanșat la hotelul Radisson Blu Olympisky și a determinat, evacuarea a aproximativ 400 de persoane.

Surse locale spun că fumul generat de foc a fost detectat inițial la etajul al treilea al clădirii situate pe strada Samarskaya, iar ulterior a cuprins toată clădirea.

Până la ora acestei actualizări nu au fost raportate persoane rănite.

Cauza incendiului nu a fost stabilită imediat.

Într-un incident separat petrecut săptămâna trecută în capitala rusă, alte 700 de persoane au fost evacuate din Hotelul Azimut - o ală facilitate de lux din Moscova - după declanșarea alarmei de incendiu.

Martorii oculari au relatat la momentul respectiv că nu au observat fum și nici nu au simțit miros de ars, iar rapoartele preliminare au indicat că alarma ar fi putut fi declanșată de o defecțiune electrică.