Armata rusă a lansat 4 rachete şi peste 100 de drone spre Ucraina, vizând mai multe regiuni

Rusia și Ucraina și-au reluat atacurile după încheierea armistițiului de Paşte.

Armata rusă a lansat, în noaptea de luni spre marţi, patru rachete şi peste 100 de drone spre Ucraina, vizând mai multe regiuni, a anunţat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei într-un comunicat. Publicaţia The Kyiv Independent a relatat că armata ucraineană a ripostat, iar dronele ar fi lovit ținte din regiunea Zaporojie ocupată, dar și din Crimeea. În urma bombardamentelor dintre Rusia şi Ucraina, locuitorii din Tulcea au primit un nou mesaj RO-Alert, iar două aeronave F-16 Fighting Falcon au monitorizat dronele din apropierea spațiului aerian românesc.

Conform datelor preliminare de luni dimineaţa, apărarea antiaeriană a Ucrainei a doborât sau neutralizat o rachetă rusească dintre cele patru lansate și 114 drone inamice de tip Shahed, Gerbera, Itamas și alte tipuri, în nordul, sudul și estul țării, au precizat reprezentanţii Statului Major General într-o postare pe Facebook.

"În noaptea de 14 aprilie (începând cu ora 18:00 a zilei de 13 aprilie), inamicul a atacat cu patru rachete ghidate de tip Х-59/69, lansate din teritoriile temporar ocupate ale regiunii Donețk, precum și cu 129 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Itamas și alte tipuri de UAV-uri, din direcțiile: Kursk, Orel, Briansk, Primorsko-Ahtarsk (Federația Rusă), precum și din Donețk ocupat și Chauda – din Crimeea ocupată. Aproximativ 90 dintre acestea au fost drone de tip Shahed", au mai transmis oficialii din Ucraina.

Harkov, al doilea oraş ca mărime din Ucraina, care se află la aproximativ 30 km de graniţa cu Rusia, a fost şi el vizat de bombardamente, iar o dronă a lovit un bloc de locuinţe. O femeie de 44 de ani a fost rănită şi a primit îngrijiri medicale, a informat Ukrainska Pravda.

Forțele armate ucrainene au ripostat şi o substație electrică a fost lovită de drone în regiunea Zaporojie ocupată, iar explozii au fost auzite în mai multe orașe din Crimeea în noaptea de 14 aprilie, a relatat canalul de Telegram Exilenova Plus, conform The Kyiv Independent.

Un incendiu a izbucnit la o substație electrică din Melitopol, în urma unui atac cu drone, lăsând părți ale orașului fără curent electric, potrivit sursei citate.

Între timp, în Crimeea, explozii au fost auzite în orașele Simferopol, Feodosia și Kerci, după ce dronele au lovit ținte de pe peninsulă, într-un atac care a durat mai multe ore.