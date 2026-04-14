Rușii au atacat lângă graniță. Mesaj Ro-Alert în Tulcea, oamenii au fost avertizați că e posibil să cadă resturi de drone

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că mai multe bucăți de drone s-au prăbuşit în zona localităţii Plauru din Tulcea.

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit, în noaptea de luni spre marţi, un nou mesaj Ro-Alert, după ce rușii au atacat lângă graniță, iar două aeronave F-16 au monitorizat dronele care zburau în apropierea spaţiului aerian românesc.

În mesajul transmis la ora 3:48, populaţia a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi a primit recomandări de autoprotecţie.



"Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziţii de tragere. Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 4:45.", se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naţionale (MApN).



Potrivit MApN, în timpul celor aproape 70 de atacuri înregistrate în apropierea graniţei româno-ucrainene, s-au înregistrat 21 de pătrunderi ale unor drone folosite de Rusia în spaţiul aerian naţional, iar în 41 de situaţii, pe teritoriul României s-au găsit fragmente provenite de la aceste aparate, majoritatea în zona de nord a judeţului Tulcea.



De la începutul războiului din Ucraina, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis în patru judeţe peste 70 de mesaje de alertă extremă, cele mai multe dintre ele fiind destinate populaţiei din Tulcea.