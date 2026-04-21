Armata SUA trimite drone de 3.000 de dolari pentru a doborî dronele Shahed – pentru că Ucraina a demonstrat că funcționează

1 minut de citit Publicat la 07:00 21 Apr 2026 Modificat la 07:19 21 Apr 2026

Armata SUA desfășoară drone interceptoare Merops, cu costuri reduse, pentru a-și proteja forțele din Orientul Mijlociu, în contextul amenințării tot mai mari reprezentate de dronele de tip Shahed-136, scrie Euromaidan Press.

Aceste sisteme și-au dovedit deja eficiența în condiții reale de luptă în Ucraina, un factor decisiv în adoptarea lor.

Această abordare reflectă o transformare mai amplă în domeniul apărării antiaeriene, unde utilizarea masivă a dronelor impune o reorientare către soluții scalabile și eficiente din punct de vedere al costurilor.

Interceptare autonomă și reziliență în medii contestate

Dronele Shahed funcționează, de regulă, pe baza unui sistem de navigație inerțială (INS) combinat cu actualizări prin satelit, ceea ce le permite atacuri de tip roi, concepute pentru a suprasolicita sistemele de apărare. În acest context, raportul cost-eficiență dintre interceptor și țintă a devenit o preocupare centrală pentru forțele armate occidentale.

Sistemul Merops este construit în jurul dronei interceptoare Surveyor – o platformă ușoară, propulsată de elice, capabilă să atingă viteze de peste 280 km/h.

Este echipată cu senzori pentru detectarea și urmărirea țintelor și poate funcționa atât autonom, cât și sub controlul unui operator, menținându-și eficiența chiar și în medii cu interferențe electromagnetice.

Fiecare sistem include o stație de comandă, module de lansare și mai multe drone interceptoare, formând o arhitectură distribuită care oferă acoperire flexibilă, în loc să apere un singur punct fix.

Producția de masă schimbă economia apărării antiaeriene

Odată cu extinderea producției, costul unui singur interceptor este estimat între 3.000 și 5.000 de dolari, semnificativ mai mic decât cel al sistemelor tradiționale de apărare antiaeriană.

Acest lucru permite utilizarea interceptoarelor cu cost redus împotriva amenințărilor aeriene de masă, păstrând rachetele scumpe – precum cele din sistemul de apărare antiaeriană Patriot – pentru ținte mai complexe.

Schimbarea afectează, totodată, și tacticile adversarului, obligându-l să crească complexitatea și costul sistemelor de atac.

La nivelul NATO, se conturează o tranziție tot mai clară către sisteme de apărare antiaeriană distribuite și interconectate, care oferă acoperire pe mai multe straturi și reduc dependența de un număr limitat de platforme grele.

Anterior, Ucraina a realizat prima interceptare din lume a unei drone rusești Shahed cu o dronă interceptoare lansată de pe o navă de suprafață fără echipaj.