Armata SUA trimite drone submarine în Strâmtoarea Ormuz pentru detectarea și distrugerea minelor iraniene

Publicat la 23:49 13 Apr 2026 Modificat la 23:52 13 Apr 2026

Militari americani lansează o dronă submarin folosită în operațiuni de deminare. Imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Comandamentul Central al armatei SUA (CENTCOM) a anunțat luni că va trimite drone navale submarine în cadrul operațiunilor de deminare a Strâmtorii Ormuz, anunță Jerusalem Post.

„Am început procesul pentru crearea unui nou culoar sigur (prin strâmtoare - n.r.) și vom împărtăși în curând acest pasaj sigur cu industria maritimă, cu scopul încurajării comerțului liber”, a declarat amiral Brad Cooper, șeful CENTCOM.

Conform New York Times, Iranul deține între 2.000 și 6.000 de mine navale.

„Strâmtoarea Ormuz este un culoar maritim internațional și un coridor de navigație esențial care asigură prosperitatea economică regională și globală. Forțe suplimentare ale SUA, inclusiv drone submarine, se vor alătura efortului de curățare a strâmtorii în zilele următoarea”, a mai precizat șeful CENTCOM.

În timpul războiului declanșat pe 28 februarie, de atacurile americano-israeliene asupra Iranului, care au dus la blocarea, de către Teheran, a Strâmtorii Ormuz, New York Times a relatat că iranienii au început să mineze acest culoar de navigație.

Prin Strâmtoarea Ormuz circulă 20% din transporturile internaționale de petrol și 20% din cele de gaze naturale lichefiate (GNL)

Pe lângă miile de mine de care dispune în arsenalul său, Iranul mai are intacte între 80-90% din flota sa de bărci rapide și puitoare de mine, ceea ce i-ar permite să plaseze sute de mine în strâmtoare, conform publicației israeliene. În plus, oficialii americani au recunoscut recent că Teheranul a pierdutt evidența locațiilor din Strâmtoarea Ormuz unde au fost amplasate mine și că, în acest moment iranienii nu mai știu unde se află acestea.