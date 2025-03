Astronauții NASA blocați de nouă luni în spațiu s-au desprins de Stația Spațială Internațională și revin marți pe Pământ

Astronauții agenției spațiale americane, NASA, Suni Williams și Butch Wilmore, blocați în spațiul cosmic de nouă luni după defectarea capsulei lor fabricată de Boeing, revin marți pe Pământ, anunță CNN.

Revenirea are loc la bordul unui vehicul SpaceX Crew Dragon, construită de compania multi-miliardarului Elon Musk.

Williams și Wilmore s-au îmbarcat deja în capsulă, alături de doi coechipieri, Nick Hague de la NASA și cosmonautul Aleksandr Gorbunov de la agenția spațială rusă Roscosmos.

Ei au părăsit Stația Spațială Internațională, SSI, marți la ora 7:05 dimineața, după fusul orar al României.

The @SpaceX Dragon spacecraft carrying four #Crew9 members undocked from the station at 1:05am ET today and is headed for a splashdown off the coast of Florida in the Gulf of America at 5:57pm. More... https://t.co/eISgbf1ngL pic.twitter.com/kHSzIlrZhP