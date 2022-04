Atentate la metroul din New York. Mai mulți oameni au fost împușcați. Suspectul este în libertate

Echipele de intervenție au răspuns, marți, la apelurile care indicau un incident la stația de metrou din zona Sunset Park, Brooklyn.

Surse polițienești citate de postul TV CBS2 afirmă că, după ce o garnitură de metrou a ajuns în stația de pe strada 24 iar ușile vagoanelor s-au deschis, o persoană încă neidentificată, care purta mască de gaze, a aruncat o grenadă fumigenă în tren și a deschis focul la întâmplare.

Trenul și-a continuat traseul până în stația următoare, unde oamenii au năvălit îngroziți pe peron, încercând să scape, potrivit imaginilor filmate la fața locului de martori și difuzate de televiziunile americane.

UPDATE 17:40 Președintele Biden, informat în legătură cu atentatele de la metroul din New York

Președintele Biden a informat despre atacurile care au avut loc în mai multe stații ale metroului din New York, a anunțat pe Twitter secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki.

Conform acesteia, oficialii Casei Albe sunt în legătură cu primarul New York-ului, Eric Adams, și cu comisarul de poliție Keechant Sewell.

@POTUS has been briefed on the latest developments regarding the New York City subway shooting. White House senior staff are in touch with Mayor Adams and Police Commissioner Sewell to offer any assistance as needed. — Jen Psaki (@PressSec) April 12, 2022

UPDATE 17:30 Ce se știe în prezente despre atacurile de la metroul din New York și despre suspect

Atacul inițial a avut loc la stația de pe strada 24, iar trenul și-a continuat traseul până în stația de pe strada 36.

Atacatorul a aruncat o fumigenă într-un vagon de tren și a început să tragă apoi la întâmplare. Suspectul purta mască de gaze.

Polițiștii au identificat trei locații în care atacul a avut loc.

16 persoane au fost rănite, conform unui bilanț preliminar de la ora 18, ora României.

Suspectul purta, pe lângă masca de gaze,şi o vestă portocalie, specifică muncitorilor în construcții. Ar fi vorba de o persoană scundă, de aproximativ 1,65 metri înălțime.

Atacatorul este în continuare în libertate. El ar fi fugit pe sinele de metrou.

Procurorul general al SUA este informat în permanentă despre evoluția situației.

Anchetatorii ar avea în prezent un suspect, a relatat corespondentul Antena 3 la New York, Camelia Ureche.

În prezent, nu există dispozitive explozive active în stația de metrou din Brooklyn, unde mai multe persoane au fost împușcate marți dimineață, a anunțat poliția din New York

Anterior, departamentul de pompieri din metropola americană a indicat că în zonă au fost găsite mai multe dispozitive nedetonate.

UPDATE 17:05: Circulația metroului din New York a fost întreruptă pe mai multe linii

Mai multe linii de metrou au fost suspendate în Brooklyn, în urma investigației, a anunțat autoritatea metropolitană de transport, MTA.

"Are loc o întrerupere majoră a serviciilor în timp ce NYPD (poliția din New York, n.r.) răspunde la un incident pe strada 36 ", a precizat MTA pe Twitter.

Departamentul de Pompieri din New York a anunțat, la rândul său, că mai multe persoane au fost găsite împușcate în stația de metrou din Sunset Park, la ora locală 8:30 a zilei de marți (15:30 în România).

Cinci persoane ar fi fost împușcate și nu se cunoaște în prezent care este starea lor.

ADVISORY: Due to an investigation, avoid the area of 36th Street and 4th Avenue area in Brooklyn. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/xPIAHbtSA7 — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

UPDATE 17:00: Imagini live de la fața locului

Presa americană a relatat inițiat că un al doilea atac ar fi survenit într-o altă stație.

Pe rețelele sociale au început să circule clipuri filmate la fața locului, care înfățișează oameni ce îngrijesc pasagerii însângerați, întinși pe peron.

Atenție, urmează imagini cu impact emoțional!

Multiple people shot in the 36th street station in #Brooklyn. Multiple undetonated devices are also found. #SubwayStation pic.twitter.com/qZh0AkfHSX — Newsistaan (@newsistaan) April 12, 2022

Informații neconfirmate oficial indică prezența unor dispozitive explozive în Sunset Park.

CNN, care citează Departamentul de Pompieri din New York, anunță că treisprezece persoane au fost transportate la spitale din zonă.

Informații anterioare indicau cinci sau șase persoane împușcate.

