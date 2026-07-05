Atac armat la New York, de Ziua Independenței. Sunt opt răniți, între care patru copii

<1 minut de citit Publicat la 12:48 05 Iul 2026 Modificat la 13:09 05 Iul 2026

Polițiști la locul atacului armat de la New York, de Ziua Independenței. Foto: Profimedia Images

Cel puțin opt persoane, inclusiv patru copii, au fost împușcate sâmbătă seara, târziu, în timpul evenimentelor organizate la New York de Ziua Independenței SUA, relatează Reuters.

Potrivit presei americane, polițiștii au intervenit după ce au fost alertați cu privire la un atac armat în jurul orei locale 22:37 (ora 05:37, duminică, în România).

Evenimentul a fost raportat pe strada West 31st din cartierul Brooklyn, a precizat poliția.

Victimele rănite prin împușcare sunt doi bărbați, două femei și patru copii, cu vârste de 14, 12, 7 și 6 ani.

Răniții au fost transportate la spital.

Șapte dintre victime sunt în stare stabilă, în timp ce o femeie de 21 de ani este în stare critică.

Ofițerii de poliție au comunicat că au recuperat o armă de foc la fața locului.

Nicio arestare nu a fost făcută imediat în legătură cu acest incident, conform presei americane.

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