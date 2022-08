Atac armat în Suedia | Un individ a deschis focul într-un centru comercial din Malmo: Cel puțin doi răniți

Un individ a deschis focul în Centrul comercial Emporia, în centrul oraşului Malmö. Conform martorilor, au fost trase aproximativ 20 de focuri de armă, potrivit Mediafax.

Cel puţin două persoane au fost rănite în atac, afirmă surse citate de publicaţia Aftonbladet. Centrul comercial a fost evacuat, iar perimetrul din jur a fost securizat.

Presupusul autor al atacului, un individ minor, a fost imobilizat şi reţinut. Anchetatorii încearcă să afle motivul atacului, dar ipoteza privilegiată în acest moment este cea a unui incident infracţional de tip reglare de conturi.

La locul atacului au intervenit numeroase echipaje de poliţie şi ambulanţe. Multe persoane au suferit atacuri de panică din cauza împuşcăturilor.

Ca urmare a instituirii perimetrului de securitate, este afectat traficul metroului şi al autobuzelor în zona centrului comercial.

NOW ~ Sweden: Gunman opens fire in shopping centre with two injured in attack;



Police raced to the Emporia shopping centre in Malmo, at 5pmlt as two people were shot - At about 6.30pm police said shooting was no longer "ongoing" - https://t.co/yEhdYO3od2 .



NEW - watch? pic.twitter.com/TEesnANJGj