Atac cibernetic asupra oficialilor UE: Hackerii au încercat să le preia conturile de Signal și WhatsApp

2 minute de citit Publicat la 14:58 26 Aug 2026 Modificat la 15:35 26 Aug 2026

Atac cibernetic asupra oficialilor UE: Hackerii au încercat să le preia conturile de Signal și WhatsApp. Foto: Getty Images

Hackeri susținuți de state au încercat să compromită conturile de Signal și WhatsApp ale unor oficiali europeni, arată o prezentare confidențială a Comisiei Europene obținută de Euronews.

Documentul a fost pregătit de Interinstitutional Cybersecurity Board, organism creat în ianuarie 2024 pentru a se asigura că instituțiile UE respectă regulile europene de securitate cibernetică, și oferă o imagine actualizată a amenințărilor cu care s-a confruntat Bruxelles-ul în ultimul an.

Pentru prima dată, instituțiile europene recunosc oficial că actori susținuți de state au folosit atacuri de tip „spearphishing” împotriva unor oficiali UE. Este vorba despre atacuri foarte bine țintite, în care hackerii trimit mesaje personalizate unor anumite persoane pentru a le fura datele sau pentru a instala programe malițioase.

Potrivit experților europeni în securitate cibernetică, tentativele au avut în principal două forme: încercări de preluare a conturilor de Signal și WhatsApp ale unor oficiali de rang înalt și folosirea unor tehnici de „inginerie socială”, în care mesajele făceau referire la subiecte sensibile pentru UE, precum sancțiunile sau declarațiile oficiale.

Politicieni, militari, diplomați și jurnaliști, printre ținte

În februarie, serviciile de securitate din Germania avertizau deja asupra unei campanii de phishing aflate în desfășurare și cel mai probabil legate de actori controlați de state.

Campania viza în special Signal și avea ca ținte politicieni, militari, diplomați și jurnaliști.

În ultimele 12 luni, peste 190 de actori cibernetici au fost identificați ca amenințări pentru ecosistemul instituțiilor europene, iar în prima jumătate a anului 2026 au fost înregistrate opt incidente importante.

Un jurnalist Euronews a primit, la rândul său, în octombrie 2025, un mesaj suspect de la un cont care se prezenta drept „Signal Support”. Mesajul îi cerea un cod de verificare și invoca o presupusă „activitate suspectă pe dispozitiv”, care ar fi putut duce la o scurgere de date.

Au fost compromise și conturi Amazon Web Services

Prezentarea mai menționează o breșă de securitate produsă la sfârșitul lunii martie 2026.

Atunci, hackerii au compromis conturi Amazon Web Services care găzduiau anumite componente ale site-ului Europa.eu.

Experții avertizează și asupra unei tendințe mai largi: atacatorii încearcă să exploateze vulnerabilități din programe folosite pe scară largă, inclusiv aplicații Microsoft, dar și din componente hardware.

Potrivit documentului, instituțiile europene sunt de acord că protejarea informațiilor sensibile trebuie întărită.

„Majoritatea instituțiilor folosesc instrumente interne pentru criptarea și procesarea în siguranță a informațiilor sensibile”, se arată în prezentare.

Problemele nu au fost însă eliminate. Printre vulnerabilitățile identificate se numără faptul că diferite instituții folosesc semnături digitale și certificate diferite, lipsa unei platforme comune pentru colaborarea pe documente sensibile și regulile neuniforme privind clasificarea informațiilor.