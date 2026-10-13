Atac cibernetic la o firmă care construiește mega-tunelul care va lega Danemarca de Germania

1 minut de citit Publicat la 18:35 13 Oct 2026 Modificat la 18:35 13 Oct 2026

Construcția la tunelul Fehmarn Belt a început pe partea daneză în 2020 și în cea germană în 2021. Foto: Profimedia Images

O firmă implicată în construcția rețelei de mega-tuneluri feroviare care vor traversa Europa a fost ținta unui atac cibernetic, relatează The Copenhagen Post. Potrivit ziarului danez Lolland-Falsters Folketidende, incidentul a scos din funcțiune sisteme esențiale și a afectat semnificativ lucrările la tunelul Fehmarn Belt din Rødbyhavn, Danemarca.

Femern Link Contractors (FLC) a informat Sund & Bælt, compania de stat daneză care supraveghează marile proiecte de infrastructură de transport, cu privire la atacul cibernetic.

„Suntem în dialog cu FLC în legătură cu această situație și, în acest moment, nu avem informații suplimentare”, a declarat Jens Villemoes, directorul de comunicare al Sund & Bælt, într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al proiectului.

Potrivit informațiilor obținute de ziarul danez Lolland-Falsters Folketidende, în urma incidentului au fost scoase din funcțiune mai multe sisteme esențiale și lucrările la tunelul Fehmarn Belt au fost afectate semnificativ.

Sund & Bælt nu a oferit detalii despre sistemele afectate, amploarea perturbărilor sau cine s-ar putea afla în spatele incidentului.

Construcția la tunelul Fehmarn Belt a început pe partea daneză în 2020 și în cea germană în 2021. Tunelul va conecta Rødbyhavn din Danemarca de Puttgarden, din Germania. După finalizarea lucrărilor, călătoria dintre cele două țări ar urma să dureze șapte minute cu trenul și 10 minute cu mașina.

Tunelul face parte din mega-rețeaua de tuneluri feroviare care se construiesc în Europa.

Următorul deceniu va aduce finalizarea celor mai lungi tuneluri feroviare din lume în Austria, Franța și Italia, cu scopul de a revoluționa conectivitatea feroviară între nordul Europei și centrele industriale din nordul Italiei. Se investesc miliarde de dolari în tuneluri record și în noi linii de acces pentru a crește vitezele și capacitatea de transport de marfă pe coridoare feroviare vechi care traversează Alpii.

Între timp, Danemarca se ocupă de mult timp de mări, transformând transportul feroviar și rutier printr-un lanț de tuneluri, insule artificiale și poduri spectaculoase care leagă cele două mari insule ale sale de Europa continentală și de Suedia. La începutul anilor 2030 va finaliza o altă legătură rutieră-feroviară sub Marea Baltică spre Germania, reducând drastic timpii de călătorie între Copenhaga, Hamburg și Berlin.

Există chiar și un plan și mai ambițios de a lega Helsinki de Tallinn, în Estonia, și de celelalte state baltice printr-un tunel de 50 de mile sub Golful Finlandei.