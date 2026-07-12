Atenționare MAE de călătorie pentru românii care merg în Italia: Sunt alerte de incendii în mai multe regiuni

Atenționare MAE de călătorie pentru românii care merg în Italia. Foto: Profimedia Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că, începând de sâmbătă, a fost emis un cod portocaliu de incendii de vegetaţie, risc de pericol înalt, pentru regiunea Sardegna şi unul cod galben pentru regiunea Sicilia.

MAE recomandă cetăţenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfăşurare sau un risc iminent de producere a acestora, să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale şi să urmărească în permanenţă sursele oficiale de informare publică.

Informaţii actualizate în timp real sunt disponibile la link-urile:

* regiunea Sardegna - SardegnaProtezioneCivile (www.sardegnaambiente.it);

* regiunea Sicilia - Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza della Regione Siciliana (www.protezionecivilesicilia.it).

De asemenea, MAE recomandă cetăţenilor români care se află în pericol sau observă un incendiu să apeleze numerele de urgenţă 112 sau 1515.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele telefoane de urgenţă:

- Consulatul General al României la Roma: +393451473935;

- Consulatul României la Catania: +39 320 965 3137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet: roma.mae.ro , cgroma.mae.ro, www.mae.ro, catania.mae.ro şi reaminteşte că românii care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.