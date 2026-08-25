Aterizare misterioasă la Moscova: o aeronavă a Forțelor Aeriene ale SUA a ajuns în capitala Rusiei, după două zile la Riga

1 minut de citit Publicat la 13:55 25 Aug 2026 Modificat la 14:04 25 Aug 2026

Boeing C-17 Globemaster III este o aeronavă americană militară de transport. Foto: Getty Imags

O aeronavă de marfă a Forțelor Aeriene americane a aterizat, marți dimineața, pe Aeroportul Internațional Vnukovo din Moscova. Avionul a decolat din capitala Letoniei, unde a ajuns în urmă cu două zile de la baza Forțelor Aeriene Andrews de lângă Washington, relatează site-ul de știri RBC.ru.

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat că nu are informații despre sosirea aeronavei americane la Moscova.

În dimineața zilei de 25 august, o aeronavă militară de transport Boeing C-17 Globemaster III a Forțelor Aeriene ale SUA, cu numărul de coadă RCH4555, a aterizat pe aeroportul Vnukovo din Moscova, potrivit flightradar24.com.

Aeronava a decolat din Riga la ora 8.50 dimineața, ora Moscovei, și a aterizat pe Aeroportul Vnukovo la ora 10.04 dimineața. Flightradar24 a precizat că în prezent nu mai urmărește zborul aeronavei, deoarece aceasta „se află în afara zonei de acoperire sau a aterizat deja”.

Potrivit ultimelor zboruri ale aeronavei, aceasta a ajuns în Riga la data de 23 august din Camp Springs, Maryland, unde se află baza aeriană Andrews, acolo unde se află și avionul prezidențial Air Force One.

Boeing C-17 Globemaster III este o aeronavă americană militară de transport, concepută pentru transportul rapid al trupelor, a echipamentelor militare și mărfurilor pe distanțe lungi.

Poate transporta până la 77,5 tone de marfă, inclusiv vehicule blindate, elicoptere și alte echipamente mari, și poate efectua, de asemenea, parașutări de personal și echipamente.

C-17 iese în evidență prin capacitatea sa de a decola și ateriza pe piste relativ scurte și slab amenajate și, dacă este necesar, poate fi realimentat în timpul zborului.

Aeronava a efectuat primul ei zbor în 1991 și se află în serviciul Forțelor Aeriene ale SUA din 1995. C-17 sunt folosite și de forțele armate ale Marii Britanii, Australia, Canada, India și alte țări.

RBC a solicitat un punct de vedere de la serviciul de presă al Agenției Federale pentru Transport Aerian, de la aeroportul Vnukovo și de la Ambasada SUA.