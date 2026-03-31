Aurul se pregătește pentru cea mai proastă lună a sa din 2008 încoace

Prețul aurului a crescut ușor marți, dar metalul e pe cale să înregistreze cea mai mare scădere lunară din ultimii aproape 17 ani, scrie CNBC. Până la 3:30, prețul spot al aurului din SUA se tranzacționa cu aproximativ 1% în creștere, la 4.553,69 dolari pe uncie. Contractele futures pe aur cu scadența la o lună au crescut cu 0,6%, ajungând la aproximativ 4.553 de dolari.

Wall Street Journal a relatat luni seară că președintele american Donald Trump le-a spus consilierilor săi că este dispus să pună capăt ostilităților militare împotriva Iranului chiar dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte închisă.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat că Washingtonul poartă „discuții serioase” cu oficialii iranieni, dar a adăugat că, dacă nu se ajunge în curând la un acord, forțele americane vor ataca centralele electrice, rafinăriile de petrol și insula Kharg.

Între timp, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat pentru Al Jazeera într-un interviu publicat luni că obiectivele Washingtonului în Iran vor dura „săptămâni, nu luni” pentru a fi atinse.

Reuters a relatat că 2.500 de pușcași marini americani au sosit în Orientul Mijlociu în weekend, oficiali anonimi declarând agenției de știri că trupele desfășurate proveneau din Divizia 82 Aeropurtată de elită.

Conflictul din Orientul Mijlociu a afectat prețurile aurului, creșterea prețurilor la petrol și gaze și a crescut temerile unei majorări a inflației în toate economiile. Prețurile spot sunt acum pe cale să înregistreze o scădere lunară de 14,6%, ceea ce ar marca cea mai mare scădere lunară a metalului din octombrie 2008, când prețurile au scăzut cu 16,8%.

Wayne Nutland, manager de investiții la Shackleton Advisers, a declarat marți pentru CNBC că ultimii patru ani au schimbat modul în care se tranzacționează aurul.

„Înainte de războiul din Ucraina, prețul aurului avea tendința de a reacționa invers la randamentele reale ale obligațiunilor și la dolarul american. Prețul aurului creștea atunci când acești indicatori scădeau și scădea atunci când acești indicatori creșteau”, a spus el. „Perioada de după războiul din Ucraina a dat peste cap acest raport, în special în 2025 și la începutul anului 2026, când aurul a crescut foarte puternic, mult peste mișcările sugerate de acele relații istorice.”

Iain Barnes, director de investiții la Netwealth, a afirmat că volatilitatea prețului aurului a crescut puternic în ultimele luni, ajungând la un nivel dublu față de cel obișnuit, datorită implicării tot mai mari a investitorilor financiari. „În prima jumătate a anului 2008, investitorii au dublat acțiunea pe piața emergentă, alimentând creșterile prețurilor materiilor prime alături de o slăbire a dolarului, chiar dacă economiile occidentale s-au confruntat cu situații dificile”, a explicat el.

Barnes a amintit că, odată cu extinderea crizei financiare globale, apetitul pentru risc a scăzut, iar aurul a fost afectat, la fel ca petrolul sau cuprul, în contextul întăririi dolarului. „Pe măsură ce criza financiară globală s-a extins, apetitul pentru risc la nivel global s-a redus, iar aurul a fost afectat alături de materii prime mai productive, cum ar fi petrolul și cuprul, pe măsură ce dolarul a crescut. Anul acesta, piața a descoperit din nou unde investitorii sunt cei mai expuși: poziționarea excesivă în aur, deoarece acesta era considerat ultimul activ refugiu.”

Într-o analiză publicată luni, analiștii Goldman Sachs s-au declarat optimiști în privința aurului, în ciuda vânzărilor generate de situația din Iran, și au subliniat că piețele și-au ajustat așteptările privind politica monetară a Rezervei Federale.

„Anticipăm că prețurile aurului vor ajunge la 5.400 dolari până la sfârșitul anului 2026, pe măsură ce diversificarea băncilor centrale continuă, poziționarea speculativă scăzută în prezent se normalizează, iar Fed aplică reducerile de 50 de puncte de bază pe care economiștii noștri le așteaptă”, au transmis aceștia.