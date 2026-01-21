Austeritate la Viena: Transportul se scumpește, se închid muzee, iar obiectivele turistice își scurtează programul

Închiderile fac parte dintr-un pachet mai larg de măsuri de austeritate, care include și scumpirea transportului public în capitala Austriei. Foto: Getty Images

Viena își construiește identitatea pe statutul de capitală mondială a muzicii clasice. Cu toate acestea, în cursul acestui an, mai multe muzee dedicate unor mari compozitori vor fi închise temporar, după ce autoritățile locale au decis să reducă bugetul pentru cultură, în încercarea de a respecta limitele de cheltuieli publice, scrie The Guardian.

Apartamentul în care a murit compozitorul austriac Franz Schubert, locuința autorului celebrului vals „Dunărea albastră”, Johann Strauss, precum și casa în care a trăit Joseph Haydn vor fi închise temporar, ca măsură de reducere a costurilor, a anunțat miercuri conducerea muzeelor din Viena.

Închiderile fac parte dintr-un pachet mai larg de măsuri de austeritate, care include și scumpirea transportului public în capitala Austriei, unele bilete urmând să se majoreze cu aproape 30%. „Toți trebuie să facem economii”, a declarat Matti Bunzl, directorul instituției publice Wien Museum, care administrează mai multe situri istorice din oraș. „Aceasta este realitatea în care trăim.”

În mare parte datorită sprijinului acordat de dinastia Habsburgilor, Viena a devenit un important centru cultural european în perioada barocă și la finalul secolului al XIX-lea, găzduind compozitori precum Mozart și Beethoven, dar și artiști plastici ca Gustav Klimt și Egon Schiele.

Concertul de Anul Nou de la Viena, susținut anual pe 1 ianuarie de Filarmonica din Viena, este transmis în fiecare an către milioane de telespectatori din întreaga lume.

Deși muzeele afectate de tăieri sunt, în general, spații discrete, cu costuri reduse de funcționare, închiderea lor este estimată să dureze doi ani, potrivit directoarei financiare Christina Schwarz. Bugetul alocat de municipalitate scade de la 29,7 milioane de euro în 2025 la 28,4 milioane de euro în acest an, urmând să fie redus din nou în 2027.

Apartamentul în care a murit Schubert este închis încă de la începutul anului, în timp ce casa lui Haydn și locuința lui Strauss vor fi închise începând cu 2 martie. Tot de la această dată se va închide și casa natală a lui Schubert, însă în acest caz închiderea este legată de un proces de reamenajare, înainte de redeschiderea programată pentru 2028, când se vor împlini 200 de ani de la moartea compozitorului.

Partidul de extremă dreapta Libertatea a criticat faptul că reducerile bugetare nu afectează și Wiener Festwochen, un festival de arte cu o componentă politică pronunțată.

În plus, mai multe muzee din Viena își vor reduce programul de vizitare, printre acestea numărându-se Muzeul Prater, Vila Hermes, Biserica Otto Wagner, Pavilionul Curții Otto Wagner din Hietzing și Pavilionul Otto Wagner din Karlsplatz.