Austria scoate 325.000 de tone de țiței din rezervele strategice după ce decizia plafonării prețurilor a fost blocată

Parlamentul Austriei a aprobat miercuri scoaterea a 325.000 de tone metrice de ţiţei din rezervele sale strategice. Măsura face parte din iniţiativa lansată recent de Agenţia Internaţională a Energiei (IEA) pentru stabilizarea pieţei petroliere, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

Eliberarea acestei cantităţi de ţiţei, începând cu 1 aprilie, pentru o perioadă de şase luni, a fost adoptată în cadrul comisiei principale a Parlamentului cu majoritatea necesară de două treimi din voturi, a informat Parlamentul printr-un comunicat.

În afară de deputaţii coaliţiei tripartite aflate la putere - conservatorii, social-democraţii şi liberalii - au votat în favoarea acestei măsuri şi ecologiştii -"Verzii", în timp ce formaţiunea ultranaţionalistă din opoziţie FPA a votat împotrivă.

Decizia are loc în contextul în care, în Austria, proiectul de plafonare a prețurilor la combustibil este blocat de neînțelegeri politice și dificultăți tehnice: SPÖ vrea limitarea marjelor companiilor petroliere, în timp ce ÖVP preferă reducerea taxei pe combustibil, însă responsabilitățile ministeriale sunt inversate, ceea ce întârzie decizia.

Deși baza legală există, nu este clar cum va fi aplicată efectiv limitarea marjelor, iar proiectul nu a primit încă undă verde, fiind necesare renegocieri între partide; între timp, FPÖ promovează o variantă proprie de plafonare, cu un preț țintă de 1,32 euro pe litru, potrivit derstandard.at.

Volumul de ţiţei, echivalentul a 2,3 milioane barili, va fi oferit la preţul pieţei consorţiului energetic OMV, operatorul unicei rafinării din Austria, cu angajamentul că toată cantitatea de combustibili produsă va fi vândută exclusiv în ţară.

În prezent, Austria are pline rezervele strategice de petrol, acestea fiind suficiente pentru a acoperi consumul naţional timp de 90 de zile, un nivel care se va reduce în următoarele 11 zile dacă se utilizează tot petrolul pus la dispoziţie.

Austria a optat pentru oferirea de ţiţei şi nu de produse rafinate stocate pentru cazuri de urgenţă, considerând că "este mai bine pregătită în prezent comparativ cu 2022 (când invazia rusă în Ucraina a declanşat o altă criză energetică)", a afirmat ministrul Economiei, conservatorul Wolfgang Hattmannsdorfer, în faţa parlamentarilor.

După ce a subliniat că securitatea aprovizionării energetice este "o prioritate absolută", ministrul a menţionat, însă, că în acest moment este încă timp pentru rafinarea ţiţeiului cu scopul de a obţine produse rafinate, precum benzina şi motorina.