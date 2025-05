Autorul asasinatului din Washington a fost pus sub acuzare. Anchetatorii au văzut momentul atacului pe imaginile de pe camerele video

Bărbatul suspectat de uciderea a doi angajaţi ai ambasadei Israelului în apropierea Muzeului Evreiesc din Washington a fost acuzat de crime, potrivit documentelor instanţei, relatează AFP, conform Agerpres. Scenele înfiorătoare au fost filmate de camerele de supraveghere, iar imaginile au fost vizionate de anchetatori, care au analizat fiecare gest al criminalului.

Elias Rodriguez, în vârstă de 30 de ani, a fost acuzat şi de "uciderea unor oficiali străini". Potrivit documentului acuzării consultat de AFP, anchetatorii au vizionat rapid imaginile de pe camerele de supraveghere ale muzeului după atacul de miercuri seara.

Suspectul şi-a întâlnit victimele – Sarah Lynn Milgrim şi Yaron Lischinsky – la o trecere de pietoni în faţa muzeului, s-a întors, a scos o armă şi le-a împuşcat de mai multe ori în spate. Cei doi iubiţi urmau să se logodească.

Yaron and Sarah— working together at the Israeli Embassy in Washington D.C.— were murdered in a terrorist attack outside the Jewish Museum.

A young couple with a bright future planning their life together.



Yaron, born in Nuremberg, wasn’t just a colleague.

I had the privilege of… pic.twitter.com/0fu3usprAF