Avertismentul șefului MI6: Putin vrea să-și impună voința imperială prin toate mijloacele. Ne amăgește cu promisiuni false

<1 minut de citit Publicat la 12:38 19 Sep 2025 Modificat la 12:38 19 Sep 2025

„Nicio dovadă că Putin ar vrea pace în Ucraina”, avertizează șeful MI6. Foot: Getty Images

Șeful serviciului britanic de informații externe MI6, Richard Moore, aflat la final de mandat, a declarat că nu există „nicio dovadă” că Vladimir Putin ar avea vreun interes real pentru o pace negociată, în afara capitulării Ucrainei, relatează Reuters, preluată de The Guardian.

Vorbind la Istanbul, Moore a spus că Putin doar „ne amăgește” cu promisiuni de progres în discuțiile de pace, scrie AP.

„Vrea să-și impună voința imperială prin toate mijloacele pe care le are la dispoziție. Dar nu poate reuși”, a afirmat el.

„Pe scurt, Putin a mușcat mai mult decât poate înghiți. A crezut că va obține o victorie ușoară. Dar el - și mulți alții - i-au subestimat pe ucraineni”, a adăugat Moore.

Potrivit acestuia, liderul de la Kremlin încearcă să convingă lumea că victoria Rusiei este inevitabilă: „Dar minte. Minte lumea. Își minte poporul. Poate chiar se minte pe el însuși”.

Moore a mai declarat că Putin „angajează viitorul țării sale pentru propria sa moștenire personală și o versiune distorsionată a istoriei”, iar războiul „nu face decât să accelereze acest declin”.

Richard Moore va părăsi funcția de director al MI6 la sfârșitul acestei luni.