VIDEO Un avion Boeing, cu 190 de persoane la bord, și-a pierdut o roată în timp ce decola de pe aeroportul din Los Angeles

Încă un avion Boeing a fost implicat într-un nou incident. O aeronavă a companiei americane United a pierdut o roată a trenului principal de aterizare la decolarea de pe aeroportul din Los Angeles.

A United Airlines Boeing 757-200 lost a wheel while taking off from Los Angeles. The airline confirmed the jet landed safely in Denver and the wheel was later recovered. pic.twitter.com/yXZEUOi5BV