Un avion care a decolat din India, s-a prăbușit în Munții Afganistanului. Aeronava se îndrepta spre Rusia

Autoritățile aviatice ruse au anunțat duminică că un avion înmatriculat în Rusia, cu șase persoane despre care se crede că ar fi fost la bord, a dispărut de pe ecranele radarului, deasupra Afganistanului, după ce poliția locală afgană a declarat că a primit rapoarte despre un accident.

Autoritățile aviatice ruse au declarat că avionul era un zbor de ambulanță charter care călătorea din India, prin Uzbekistan, către Moscova, cu un Dassault de fabricație franceză, Jet Falcon 10, fabricat în 1978.

Poliția din nordul Afganistanului a primit informații despre un accident de avion în provincia Badakhshan, a declarat duminică un purtător de cuvânt al poliției provinciale.

"Avionul s-a prăbușit, dar locația nu este cunoscută încă. Am trimis echipe, dar nu au sosit încă", a declarat pentru AFP Zabihullah Amiri, șeful departamentului de informare al provinciei, fără a oferi alte detalii.

Citește și: 13 persoane au murit într-un incendiu, în căminul unei școli din China

Autoritatea de aviație civilă din India a declarat că accidentul aviatic nu a fost un zbor comercial programat sau un avion charter indian și că "se așteaptă mai multe detalii”.

Purtătorul de cuvânt al poliției provinciale afgane a declarat într-o declarație că accidentul a avut loc peste noapte într-o regiune muntoasă îndepărtată din Badakhshan, în nordul îndepărtat al Afganistanului, potrivit Reuters.

A private Falcon airplane of Russian airline Gazprom avia crashed in Afghanistan



Four crew members and two passengers were on board. Their fate is unknown.



The plane was on its way to Moscow. It veered off course and crashed into Topkhan Mountain in Afghanistan. Before that,… pic.twitter.com/qXYI7M9Jmj