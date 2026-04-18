Axios: SUA au purtat negocieri secrete cu Cuba, pentru prima dată în ultimii 10 ani. Insula ar putea fi următoarea țintă a lui Trump

O delegație a Departamentului de Stat al SUA a sosit vinerea trecută la Havana pentru discuții cu autoritățile cubaneze, au declarat surse pentru Axios. Potrivit unui oficial de rang înalt al Departamentului de Stat, au avut loc mai multe întâlniri, inclusiv cu Raul Guillermo Rodriguez Castro, nepotul lui Raul Castro. Acesta din urmă a renunțat la funcțiile oficiale, însă are o influență puternică în cadrul statului cubanez.

Americanii au declarat că „economia cubaneză este în cădere liberă” și au cerut conducerii politice a Cubei să profite de o „fereastră de oportunitate” limitată pentru a implementa reforme democratice și economice cu sprijinul SUA „înainte ca situația să se deterioreze ireversibil”.

Oficialii Departamentului de Stat au cerut, de asemenea, eliberarea prizonierilor politici și despăgubiri pentru cetățenii și corporațiile americane ale căror active și proprietăți au fost confiscate după revoluția din 1959. În același timp, oficialii și-au exprimat „îngrijorarea că grupurile de informații, militare și teroriste străine operează cu permisiunea guvernului cubanez la mai puțin de 160 de kilometri de teritoriul SUA”.

În schimbul îndeplinirii acestor cerințe, americanii s-au oferit să discute ridicarea embargoului comercial și să ofere acces la rețeaua de comunicații prin satelit Starlink, deținută de SpaceX, compania lui Elon Musk.

Acestea sunt primele discuții dintre SUA și Cuba în ultimii 10 ani - ultima dată când țările au comunicat direct a fost în timpul vizitei președintelui Barack Obama pe insulă în 2016.

La începutul anului 2026, americanii au impus o blocadă a combustibilului asupra Cubei. Donald Trump a declarat stare de urgență, invocând o „amenințare la securitatea națională” reprezentată de insulă, și a autorizat tarife suplimentare la importurile din țările care furnizează direct sau indirect petrol Cubei. Aceasta a declanșat o criză severă a combustibilului pe insulă.

Pe 17 aprilie, The Wall Street Journal a relatat că nepotul lui Raul Castro a încercat să-i trimită lui Trump o scrisoare secretă ocolind canalele diplomatice, inclusiv pe secretarul de stat Marco Rubio, acesta fiind fiu de imigranți cubanezi și profund ostil regimului de la Havana. Conținutul mesajului nu a fost dezvăluit. SUA ceruseră anterior demisia lui Miguel Diaz-Canel, care se opune reformelor.

Surse de la Casa Albă au declarat pentru The Atlantic că insula ar putea deveni „următoarea țintă a lui Trump după Iran și Venezuela”. În ianuarie, președintele american a sugerat o „preluare amiabilă” a insulei.

În același timp, potrivit unor surse de la Bloomberg și The Wall Street Journal, administrația Trump a elaborat un plan pentru o schimbare graduală a regimului. Conform documentului, Trump dorește să facă țara dependentă financiar de Statele Unite.