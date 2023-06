Barajul uriaș de pe fluviul Dnipro a fost aruncat în aer! Localnicii au lăsat totul în urmă și au fugit

Imagini neverificate de pe rețelele de socializare arată o serie de explozii intense în jurul barajului Kakhovka. Alte videoclipuri arată cum apa se revarsă prin rămășițele barajului.

Barajul, înalt de 30 de metri și lung de 3,2 km, a fost construit în 1956 pe râul Dnipro, ca parte a centralei hidroelectrice Kakhovka.

Acesta deține un rezervor de 18 km3 care alimentează cu apă și peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014, și centrala nucleară Zaporojie, aflată de asemenea sub control rusesc.

Armata ucraineană a declarat că forțele rusești au aruncat în aer barajul.

"Kakhovka (barajul) a fost aruncat în aer de forțele de ocupație ruse", a declarat marți comandamentul de sud al forțelor armate ucrainene pe pagina sa de Facebook, potrivit AP, citat de Mediafax.

Russians have blown up the Nova Kakhovka water dam. In a few hours the whole downstream area will be flooded on both sides of the Dnipro River. Ukrainian authorities have started evacuation measures.#Ukraine #Dnipro #Kherson pic.twitter.com/SWsAS2pXdi