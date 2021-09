Un bărbat a murit, și alte 9 persoane au fost rănite în urma cutremurului din Creta cu magnitudinea de 6.5

Un muncitor a fost zdrobit după prăbușirea unei cupole după marele cutremur care a lovit insula. Bărbatul a participat la lucrările de restaurare a templului profetului Elias.

Potrivit informațiilor au fost semnalate cel puțin două persoane prinse într-o biserică din Arkalochori. ERT a raportat că există până acum 9 răniți.

Prima estimare a Institutului Geodinamic vorbește despre o magnitudine 5,8 pe scara Richter. Epicentrul seismului s-a aflat la 22 km nord-vest de Arvi, 78 km sud de Heraklion, la o adâncime de 5 km.

La rândul său, Institutul Euro-Mediteranean a estimat seismul la 6,5 Richter, anunţă CNN.

