Un bărbat deghizat în femeie a aruncat cu o prăjitură în Mona Lisa

Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci a fost ţinta unui act vandalizator: un bărbat deghizat în femeie în scaun cu rotile, s-a ridicat brusc, și a aruncat cu o prăjitură cu frișcă în cea mai faimoasă capodopera din istoria picturii. Sticla care protejează tabloul a împiedicat deteriorarea pânzei.

Poliţiştii l-au blocat imediat pe autorul gestului, care a avut loc sub privirile vizitatorilor care se înghesuiau la acea oră în sălile muzeului parizian.

Oamenii au răspândit imediat imagini şi videoclipuri ale incidentului pe twitter.

Maybe this is just nuts to me?but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ???? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM