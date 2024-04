Un bărbat a aşteptat ca o şoferiţă să intre într-un magazin, apoi i-a furat maşina şi nu şi-a dat seama că pe bancheta din spate se afla o bătrână

O femeie s-a trezit cu mașina furată, după ce un bărbat s-a urcat la volanul autoturismului parcat în faţa unui magazin şi a plecat rapid. În interior se afla mama şoferiţei, o bătrânică oarbă în vârstă de 89 de ani.

Sursa foto: xijian / Getty Images

Un bărbat în vârstă de 51 de ani, din Marea Britanie, a fost condamnat la 8 ani și jumătate de închisoare, după ce a furat o mașină aflată în fața unui magazin.

Individul a urcat la volanul mașinii fără a ține cont că se mai afla cineva în interiorul autoturismului.

Potrivit presei internaționale, o femeie a parcat mașina în zona respectivă și a lăsat motorul pornit, pentru a menține căldura pornită.

A coborât din mașină pentru a merge la magazin, iar în doar câteva minute bărbatul a acționat și s-a urcat la volan.

Mama femeii, o bătrânică în vârstă de 89 de ani, oarbă și bolnavă, se afla pe bancheta din spate a vehicului, însă bărbatul nu a observat-o și a pornit la drum.

”M-am dus la magazin să iau niște papuci pentru mama mea și m-am întors și mașina mea a dispărut cu mama. Cineva mi-a luat mașina și pe mama mea. Este o persoană cu handicap, este oarbă și suferă de demență. Mama mea e în mașină. Doamne, ce vor face cu mama mea?”, a fost apelul disperat al femeii către poliţişti, notează The Independent.

Femeia a alertat imediat autoritățile, după ce s-a ”trezit” că a rămas fără mașină.

Polițiștii au acționat prompt și în scurt timp au reuşit să-l oprească pe Stephenson.

Bărbatul a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de închisoare, fiind acuzat de răpire, furt, conducere fără permis şi conducere periculoasă.

”Sunt mândru de ofițerii mei, a căror gândire rapidă și abilitate de a rămâne calmi în orice situație a însemnat că am reușit să oprim vehiculul în siguranță și să îl arestăm rapid pe Stephenson. Răspunsul lor a însemnat că femeia a fost reunită în siguranță cu fiica ei. S-ar fi putut termina foarte diferit dacă nu am fi lucrat așa cum am făcut-o pentru a o aduce înapoi în siguranță”, a declarat şeful Poliţiei din Manchester pentru sursa citată.