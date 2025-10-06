Bashar al-Assad a fost internat în stare critică la un spital de lângă Moscova. Ar fi fost otrăvit

Bashar Al-Assad. Foto: Profimedia Images

Fostul președinte sirian Bashar al-Assad, refugiat în Rusia după prăbușirea regimului său în decembrie anul trecut, a fost internat în stare critică într-un spital de lângă Moscova, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), care afirmă că acesta ar fi fost victima unei tentative de otrăvire, scrie Le Figaro.

Potrivit unui raport publicat de OSDH pe 2 octombrie, Assad a fost spitalizat pe 20 septembrie „în stare critică, la terapie intensivă”, într-o unitate medicală situată în apropierea capitalei ruse. O sursă rusă citată de organizație susține că nu ar fi fost vorba despre „o simplă toxiinfecție alimentară, ci despre o otrăvire propriu-zisă”. După nouă zile de spitalizare, fostul lider ar fi fost externat, iar starea sa este acum stabilă.

Potrivit aceleiași surse, doar fratele său, Maher al-Assad, și fostul secretar pentru afaceri prezidențiale, Mansour Azzam, au avut permisiunea de a-l vizita în spital. Presupusa otrăvire ar fi avut loc în vila sa din apropierea Moscovei, o reședință aflată sub pază strictă asigurată de autoritățile ruse. Spitalul în care a fost tratat este descris drept o instituție privată, accesibilă exclusiv membrilor armatei, serviciilor de securitate și guvernului rus.

Conform raportului OSDH, tentativa de otrăvire ar fi fost pusă la cale de un fost ofițer sirian. Organizația afirmă că autoritățile ruse „nu ar avea nicio legătură cu incidentul”, sugerând că atacul ar fi putut fi orchestrat cu scopul de a discredita Kremlinul, prezentându-l drept „incapabil să-și protejeze oaspeții”. Nici autoritățile, nici presa rusă nu au comentat până acum informațiile.

„Numai autorul atacului știe dacă scopul a fost eliminarea lui Assad sau compromiterea guvernului rus”, precizează raportul. În prezent, fostul președinte sirian s-ar afla din nou în vila sa, sub o pază și mai strictă, înconjurat de gărzi de corp și de câteva persoane de încredere.

Nu este prima dată când Bachar al-Assad ar fi vizat de o tentativă de otrăvire. În ianuarie, tabloidul britanic The Sun a relatat despre o presupusă „tentativă de asasinat” care l-ar fi lăsat „cu dificultăți respiratorii”, însă informația nu a fost niciodată confirmată.