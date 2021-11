Un bebeluș din India, abandonat într-o gaură de scurgere, a fost salvat de mai multe pisici

O fetiță de cinci zile, care a fost salvată dintr-un canal de canalizare unde a fost lăsată să moară în orașul indian Mumbai, se recuperează într-un spital local.

Medicii de la spitalul Rajawadi au declarat pentru BBC că „se descurcă bine” și că starea ei de sănătate este monitorizată.

Poliția a spus că locuitorii au găsit copilul după ce un grup de pisici s-a adunat într-un loc de-a lungul drumului și a început să creeze un zgomot - șuierând și torcând zgomotos.

Oficialii investighează cum a ajuns ea în canalizare.

Poliția nu a speculat cu privire la posibilele motive, dar abandonuri similare din trecut au fost puse pe seama preferinței din această țară pentru fii. Femeile sunt adesea discriminate social, iar fetele sunt văzute ca o povară financiară, în special în rândul comunităților sărace.

Raportul de gen al țării este unul dintre cele mai proaste din lume. Și, deși majoritatea fetușilor de sex feminin nedoriți sunt avortați cu ajutorul clinicilor ilegale de determinare a sexului, nici cazurile în care fetițele sunt ucise sau abandonate după naștere nu sunt neobișnuite.

În cel mai recent incident, copilul a fost salvat duminică de o echipă de poliție condusă de femei dintr-un cartier suburban din Mumbai.

Când a sosit poliția, au găsit pe bebeluș întins în canalul de canalizare. Ei au spus că bebelușul - îmbrăcat într-o cămașă subțire și îmbibat în apă - plângea.

Doi ofițeri au scos-o apoi afară, au învelit-o într-o cârpă și au dus-o la spital.

„Când am ridicat copilul, era înghețat; brațele ei au devenit albastre. Am cerut apă caldă și cârpă pentru a o curăța”, a declarat polițistul Sheetal Sonawane pentru Times of India.

Medicii de la spitalul Rajawadi au spus că starea micuței este ”stabilă”.

Odată ce își va reveni, va fi dusă la un orfelinat pe măsură ce ancheta continuă. „Am început deja să primim apeluri telefonice de la persoane care întrebau despre adopție și a trebuit să clarificăm că acest lucru nu se poate întâmpla în acest moment când procedurile legale sunt în desfășurare”, a spus inspectorul Kishore Shinde.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal