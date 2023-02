Momentul în care un bebeluș este născut sub dărâmăturile din Alep, Siria. Doar micuțul a putut fi salvat | Atenție! Imagini care vă pot afecta emoțional

Atenție! Imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Videoclipul a fost publicat de un jurnalist turc. Potrivit acestuia, mama copilului a murit imediat după ce acesta s-a născut. Însă salvatorii au reușit să îl scoată pe bebeluș nevătămat.

În filmare se poate vedea un bărbat care îl ia pe micuțul plin de praf și aleargă cu el spre medici, pentru a i se acorda îngrijirile medicale necesare.

Imaginile au fost surprinse în Alep, Siria, și au fost intens distribuite pe rețelele sociale.

”Momentul în care un bebeluș a fost născut. Mama lui se afla sub dărâmăturile cutremurului din Alep, Siria, și a murit imediat ce el a fost adus pe lume.

Dumnezeu să dea putere poporului din Siria și Turcia și să aibă milă de victimele cutremurului”, este mesajul care însoțește imaginile postate pe Twitter.

The moment a child was born ? His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#الهزه_الارضيه #زلزال pic.twitter.com/eBFr6IoWaW