Bill şi Hillary Clinton au acceptat să depună mărturie personal, pentru a evita procedura de sfidare în ancheta Jeffrey Epstein

Bill şi Hillary Clinton vor depune mărturie în faţa unei comisii de anchete a Congresului american privind afacerea Epstein. FOTO: Getty Images

Bill şi Hillary Clinton vor depune mărturie în faţa unei comisii de anchete a Congresului american privind afacerea Epstein, a anunţat luni purtătorul de cuvânt al fostului preşedinte democrat, în contextul în care cuplul era vizat de o procedură de obstrucţionare a Congresului pentru refuzul lor anterior de a se prezenta.

"Fostul preşedinte şi fostul secretar de stat vor fi prezenţi. Sunt dornici să stabilească un precedent care se aplică tuturor", a declarat pe X purtătorul de cuvânt Angel Urena, ca răspuns la un mesaj al aleşilor republicani din comisiei care solicitau să audieze cuplul cu privire la legăturile lui Bill Clinton cu infractorul sexual.



Înainte de acest anunţ, Comisia pentru Regulamentul Camerei Reprezentanţilor se pregătea să aprobe un vot în plenul Camerei asupra a două rezoluţii care, în cazul adoptării, ar fi recomandat Departamentului de Justiţie (DoJ) să formuleze acuzaţii împotriva fostului preşedinte democrat (1993-2001) şi a fostului secretar de stat american (2009-2013).



Însă, în cele din urmă, comisia a decis să amâne votul, aşteptând să stabilească dacă cuplul a fost decis să se conformeze citaţiei, scrie Agerpres care citează AFP.



Dacă aceste recomandări de urmărire penală ar fi adoptate, un act de acuzare oficial ar urma să iniţiat de DoJ, condus de Pam Bondi, o susţinătoare loială a lui Donald Trump.



Bill şi Hillary Clinton, care denunţă o procedură cu pure motivaţii politice, ar putea risca astfel până la 12 luni de închisoare. Cuplul fusese citat de mai multe ori de o comisie a Congresului care ancheta modul în care guvernul a gestionat dosarul Epstein, datorită prieteniei de lungă durată a fostului preşedinte cu finanţatorul.



O figură proeminentă a înaltei societăţi din New York între anii 1990 şi 2000, Jeffrey Epstein a fost acuzat că a exploatat sexual peste o mie de tinere, inclusiv minore.



A fost găsit spânzurat în celula sa din închisoarea din New York în 2019, înainte de procesul său pentru infracţiuni sexuale. Moartea sa a alimentat nenumărate teorii ale conspiraţiei care susţineau că a fost ucis pentru a proteja figuri proeminente.



Bill Clinton, care a călătorit de mai multe ori cu avionul său privat şi a fost fotografiat în compania sa în numeroase ocazii, a declarat în 2019 că nu a vorbit cu Jeffrey Epstein de peste un deceniu.



Fostul preşedinte a negat întotdeauna că ar fi avut cunoştinţă despre infracțiunile lui Epstein şi nu se confruntă cu repercusiuni legale în ceea ce priveşte relaţia sa cu infractorul sexual.



"Nimeni, fie că este fost preşedinte sau simplu cetăţean, nu poate ignora în mod deliberat o citaţie emisă corespunzător de Congres fără consecinţe", a avertizat luni alesul republican James Comer, şeful acestei comisii de anchetă, înainte de anunţul purtătorului de cuvânt al lui Bill Clinton.



În timpul campaniei sale din 2024, Donald Trump a afirmat că doreşte să facă public cazul. Dar republicanul a fost reticent în a-l publica de la revenirea la putere şi a fost acuzat, chiar şi de propriii susţinători, de lipsă de transparenţă.

Vineri, DoJ a publicat o nouă serie de documente referitoare la Jeffrey Epstein, afirmând că respectă o lege adoptată în noiembrie anul trecut.



Simpla menţionare a numelui unei persoane în dosarul Epstein nu implică o faptă condamnabilă a acelei persoane. Însă documentele făcute publice arată, cel puţin, legături între infractorul sexual Jeffrey Epstein sau colaboratorii săi şi anumite personalităţi care au minimalizat adesea sau chiar au negat existenţa unor astfel de relaţii.