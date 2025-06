Blogger de modă îl critică dur pe JD Vance pentru cum se îmbracă. Vicepreşedintele american îl ameninţă cu deportarea

Vicepreședintele J. D. Vance a amenințat că va deporta un blogger de modă care a dezvăluit pe rețelele sociale că este imigrant ilegal în Statele Unite. Sursa foto: Getty Images

Vicepreședintele J. D. Vance a amenințat că va deporta un blogger de modă care a dezvăluit pe rețelele sociale că este imigrant ilegal în Statele Unite. Utilizatorul de pe rețelele de socializare, care se numește Derek Guy, are peste un milion de urmăritori și este editorul blogului de modă "Put This On".

Într-o postare, el a dezvăluit că a intrat ilegal în Statele Unite împreună cu părinții săi pe vremea când era copil. Derek Guy a povestit: "Am venit fără documente legale și am ajuns în categoria imigrantului ilegal. Totuși, sunt în Statele Unite de când eram copil. Identitatea și rădăcinile mele sunt în mare parte bazate pe această țară și nu sunt diferit de oricine altcineva."

Bloggerului îi place să-i ironizeze pe cei de dreapta comentându-le ținutele. Ca răspuns, Vance a postat un GIF cu actorul Jack Nicholson afișându-și zâmbetul înfiorător, o modalitate jucăușă de a-l avertiza despre riscul pe care și-l asumă dacă își dezvăluie secretul, relatează La Repubblica.

Bloggerul a răspuns apoi ironizându-l pe Vance pentru îmbrăcămintea sa, postând o fotografie cu pantalonii vicepreședintelui, care în imagine par prea scurți, în timp ce stă pe o canapea și poartă o cămașă cu mâneci prea strâmte. Pe reţelele sociale, contul Departamentului de Securitate Internă s-a alăturat schimbului de replici, postând un GIF cu un personaj din seria de filme "Spy Kids", ca și cum ar fi vrut să indice că se lansează o verificare a statutului legal al bloggerului.

i think i can outrun you in these clothes https://t.co/zun1mvpHlN pic.twitter.com/D9o4FfzRWN — derek guy (@dieworkwear) June 9, 2025

Derek Guy a continuat să îi ia peste picior pe utilizatorii conservatori care aclamau posibila sa deportare, amintindu-le că este originar din Vietnam. "Scuzați-mă, cine a câștigat războiul dintre SUA și Vietnam?", a comentat Derek Guy.

În biografia sa se menționează că s-a născut în Vancouver, Canada, are aproximativ 45-46 de ani și că s-a mutat în Statele Unite în copilărie. Guy locuiește în San Francisco.

Un susţinător al lui Vance a comentat în mediul online: "Un pitic să încerce să-l învingă pe vicepreședinte ar fi cel mai amuzant eșec al anului." "Tu", a adăugat altul, "nu-l trebuie să îl provoci pe Vance, îi provoci pe ofițerii de imigrări."

Bloggerul de modă, după ce schimbul de replici a devenit viral, a recunoscut: "Sincer, nu credeam că se va termina așa când m-am alăturat unui forum de modă masculină acum 15 ani." "La început", a adăugat el ironic, "încercam doar să învăț cum să mă îmbrac pentru nunta altcuiva."