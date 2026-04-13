Booking.com anunță o breșă de securitate. Ce date ale clienților au fost furate și ce trebuie să faci dacă ai o rezervare

2 minute de citit Publicat la 15:01 13 Apr 2026 Modificat la 15:01 13 Apr 2026

Booking.com anunță că datele unor clienți au fost accesate de hackeri într-un atac cibernetic. Numele, adresele de email, numerele de telefon și detaliile rezervărilor au fost compromise – însă compania refuză să precizeze câți clienți au fost afectați și susține că informațiile financiare nu au fost atinse, scrie The Guardian.

Site-ul de rezervări de cazare Booking.com a suferit o breșă de securitate în urma căreia „părți neautorizate” au reușit să acceseze datele unor clienți.

Platforma a anunțat că „a observat activitate suspectă implicând terțe părți neautorizate care au reușit să acceseze informațiile de rezervare ale unor clienți”.

„La descoperirea activității, am luat măsuri pentru a conteni problema”, a transmis compania. „Am actualizat codul PIN pentru rezervările afectate și i-am informat pe clienții noștri”.

Compania, cu sediul la Amsterdam, listează peste 30 de milioane de unități de cazare din întreaga lume și se laudă că pune în legătură „milioane de călători” cu experiențe, transport și locuri de cazare.

Booking.com a refuzat să precizeze câți clienți au fost afectați de atac. Un purtător de cuvânt a menționat că „informațiile financiare nu au fost accesate”.

Într-un email transmis clienților afectați, compania a precizat că hackerii ar fi putut accesa „anumite informații de rezervare” asociate unei rezervări anterioare.

„Pe baza constatărilor investigației noastre de până în prezent, informațiile accesate ar putea include detaliile rezervării, numele, adresele de email, adresele poștale, numerele de telefon asociate rezervării și orice altceva pe care l-ați putea fi împărtășit cu unitatea de cazare”, se arată în comunicare.

Acesta este cel mai recent dintr-o serie de atacuri cibernetice vizând Booking.com.

Platforma s-a confruntat recent cu un număr tot mai mare de escrocherii online, în care fraudatorii solicitau datele de plată pentru pre-autorizare sau verificare înaintea unei călătorii, pentru a debita ulterior sume mari de bani.

În 2018, infractorii au folosit tactici de phishing pentru a fura datele de conectare ale unor angajați de hotel din Emiratele Arabe Unite, reușind astfel să acceseze datele de rezervare a peste 4.000 de persoane de pe platformă.

Booking.com a raportat acea breșă autorității olandeze de protecție a datelor cu 22 de zile întârziere, ceea ce a atras o amendă de 475.000 de euro.

Întreaga industrie se confruntă și cu presiuni tot mai mari pentru combaterea proliferării anunțurilor false pe site-urile de rezervări.

Booking.com este deținut de Booking Holdings, companie americană evaluată la 137 de miliarde de dolari, care mai deține OpenTable, Agoda și Kayak. Grupul are sediul în Norwalk, Connecticut, și angajează peste 24.000 de persoane în întreaga lume.